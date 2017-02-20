Assist: Доля покупок со смартфонов растет в основном за счет небольших платежей

Assist представила статистику по платежам с различных устройств за прошедший год на основании данных более чем 30 млн онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах – клиентах провайдера электронных платежей Assist.

Как рассказали CNews в компании, доля платежей, совершенных с мобильных устройств, постоянно увеличивается. Так, в 2016 г. со смартфонов и планшетов было совершено 32% от общего числа онлайн-платежей (для сравнения: в 2015 г. – 24%, в 2014 г. – 7%). 32% – среднее значение за весь 2016 год, но уже в декабре доля мобильных платежей достигла 36%. При этом в мобильных платежах растет только доля оплат со смартфонов (с 17% в 2015 г. до 26% в 2016 г.), а процент транзакций с планшетов сокращается (с 7% до 6% за год), что неудивительно, т.к. сокращается и сам рынок планшетов.

В денежном выражении доля платежей со смартфонов тоже выросла, но не так заметно, как в численном, составив 17% от общего оборота в рублях. В предыдущие годы такой разницы не наблюдалось, и соотношение долей в денежном и численном выражении было примерно одинаковым. Это означает, что процент оплат со смартфонов вырос в основном за счет небольших платежей, и более крупные покупки пользователи предпочитают оплачивать со стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов.

Доля платежей

Доля платежей

Средняя величина платежа

Средняя величина одного онлайн-платежа со смартфона, таким образом, оказалась примерно на треть меньше, чем с компьютера (1750 руб. и 3036 руб. соответственно), и почти в два раза меньше, чем с планшета (3446 руб.). Такая разница, вероятно, обусловлена тем, что для многих пользователей смартфон стал удобным средством онлайн-расчетов в случаях, не требующих большого количества времени для принятия решения о покупке и заполнения регистрационных форм, например, при оплате услуг связи, коммунальных платежей, доставке готовых блюд и т.п. В то же время, такие действия, как выбор товара из каталога, поиск подходящего авиабилета, бронирование гостиницы и пр. удобнее совершать с десктопа или планшета. К тому же, несмотря на все более растущую «мобилизацию» покупок, далеко не у всех онлайн-компаний есть мобильные приложения или мобильные версии сайтов, которые действительно удобны для пользователей с точки зрения успешного осуществления платежа.

Доля платежей с различных ОС

За прошедший год заметнее всего выросла доля платежей, совершенных с Android-устройств (с 13% в 2015 г. до 20% в 2016 г. от общего числа онлайн-транзакций). Чуть меньше (с 9% до 12% соответственно) подрос процент платежей с мобильных устройств Apple. Большинство оплат в интернете по-прежнему совершается с компьютеров под управлением Windows (63% в 2016 г.).

Доля платежей с различных ОС

В денежном выражении распределение долей онлайн-платежей, совершенных с устройств под управлением различных операционных систем, почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году процент оплат, произведенных с мобильных устройств Apple и Android, вырос в рублях на 2% и 1% соответственно. На 3% за год сократилась доля платежей, совершенных с компьютеров на Windows. Напомним, что по статистике Assist в целом весь объем онлайн-платежей вырос за прошедший год на 41% в рублях и на 47% в численном выражении.

Средняя величина платежа с различных ОС

В 2016 году средняя величина одного платежа, совершенного с Android-устройства, составила 1445 руб., с компьютера на Windows – 2882 руб. Владельцы Макбуков и мобильных устройств Apple тратят за одну транзакцию в среднем 5494 руб. и 3019 руб. соответственно.