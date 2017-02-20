«Ай Эм Эс» оснастила видеопанелями конференц-залы Московского областного суда

Компания «Ай Эм Эс» установила в конференц-залах Московского областного суда видеопанели с диагональю 98 дюймов. Их использование позволит улучшить подачу и восприятие информации и тем самым оптимизировать проведение коллективных мероприятий: заседаний, совещаний, переговоров и пр., сообщили CNews в «Ай Эм Эс».

Как известно, коллективная работа — необходимое условие принятия объективных и обоснованных судебных решений. Современные видеопанели для отображения текстовых, графических и видеоматериалов в высоком качестве должны были повысить удобство, скорость совместной работы и, в конечном итоге, эффективность совещательных процессов, отметили в компании.

Для выбора оптимального оборудования и исполнителя был проведен конкурс, в котором приняли участие около десятка компаний. «Ай Эм Эс» смогла предложить решение, которое в полной мере устроило заказчика. В обоих конференц-залах специалисты компании установили по две видеопанели Hyundai D98XMG.

D98XMG — это профессиональные дисплеи с диагональю 98 дюймов и антибликовым покрытием, поддержкой высокой яркости (500 кд/м2) и разрешения (UHD@60Hz), с широким углом обзора (175°) и тонким прочным металлическим корпусом. Демонстрируемые на таких панелях изображения отличаются высокой четкостью и яркостью, указали в «Ай Эм Эс».

В короткие сроки сотрудники компании спроектировали металлоконструкции для установки панелей на гипсокартонной стене на высоте 3 метров от пола, осуществили монтаж и настройку дисплеев, провели пуско-наладочные работы всех систем. Для вывода информации со стационарного компьютера, ноутбука или планшета на панели было предложено решение на базе матричного коммутатора Blustream и приемников видеосигналов по витой паре. Это позволило упростить и ускорить передачу нужного изображения на каждый экран.

«Видеопанели стали обязательным элементом переговорных комнат Московского областного суда. Благодаря такому оборудованию повышается не только оперативность, но и качество решений, принимаемых участниками совещаний», — отметил Владислав Кожевников, руководитель проекта со стороны Московского областного суда.