TCL представила в России новую линейку 4K-телевизоров P2US

Компания TCL, производитель телевизоров, представила на российском рынке новую линейку телевизоров P2US. Серия P2US состоит из четырех телевизоров с диагоналями 43, 49, 55 и 65 дюймов (109, 124, 140, 165 см), сообщили CNews в TCL.

Новинки представлены в трех эксклюзивных цветах — вороненой стали, серебра или перламутровой позолоты. Теперь стильный дизайн с тонкой рамкой можно без труда вписать в любой интерьер.

Устройства поддерживают современный формат HDR (High Dynamic Range). Специальная технология позволяет добиваться высокой реалистичности картинки. На экране новинок — качественное изображение формата 4К, вне зависимости от качества видеосигнала. За его обработку отвечает высокопроизводительный 64-битный процессор, автоматически анализирующий и конвертирующий картинку и звук. Процессор Cortex-A53 интегрирован в модели серии P2US с целью оптимизации функциональности и снижения энергопотребления, сообщили CNews в TCL.



Телевизор серии TCL P2US. Цветовое решение — серебро

Телевизоры оснащены функциями Smart TV. Они поддерживают загрузку контента, делая возможным просмотр фильмов и прослушивание музыки в высоком качестве. Пользовательский интерфейс TV+ 2.0 имеет возможность обновления прошивки для постоянного расширения функциональности ТВ и соответствия быстро меняющимся стандартам.

Телевизоры P2US от TCL имеют встроенный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер, который работает на частотах 2,4ГГц и 5 ГГц. Это позволяет повысить стабильность беспроводного соединения и обеспечить более высокую скорость передачи данных, отметили в компании. Новинки также оснащены встроенной технологией Bluetooth для беспроводного подключения к телевизору различных внешних устройств: акустических систем, наушников, клавиатур и джойстиков. Технология Miracast дает возможность напрямую передавать мультимедиа-контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ.

По информации TCL, новинки уже появились в розничной продаже.