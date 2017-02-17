Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены

Российское представительство Qnap объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей TS-251A и TS-451A для домашних пользователей, IT-энтузиастов, фотографов и коллекционеров мультимедиа. Как рассказали CNews в компании, новинки оснащены портом USB QuickAccess (разъем USB 3.0 Micro-B) для первоначальной настройки и прямого доступа к файлам с компьютера на скорости до 110 Мбайт/c через приложение Qfinder. Также имеются видеовыход HDMI для подключения к телевизору или AV-ресиверу с поддержкой высокого разрешения вплоть до 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), слот для SD-карт, два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet, а также два 3,5-мм разъема для подключения динамического микрофона и усилителя звука.

Устройства базируются на двухъядерном процессоре Intel Celeron N3060 с тактовой частотой 1,6 ГГц (разгон до 2,48 ГГц) и памяти типа DDR3L-1600 объемом 2 или 4 ГБ (расширяется до 8 ГБ, два слота). Дисковые корзины с интерфейсом SATA III поддерживают установку накопителей HDD и SSD типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма максимальной емкостью до 10 ТБ.

Встроенная операционная система QTS 4.2 включает инструменты для резервного копирования, восстановления и синхронизации данных, индексации и трансляции мультимедиа по DLNA, создания личного облака myQNAPcloud, управления дисковым пространством с поддержкой до 256 моментальных снимков для томов и LUN. Дополнительно в Центре приложений для установки доступны более 100 программ от Qnap и сторонних разработчиков, в том числе Surveillance Station и QUSBCam для видеонаблюдения, Plex Media Server, Serviio, торрент-клиент Transmission и плагины облачных сервисов хранения.

Благодаря Virtualization Station на TS-x51A можно разместить несколько виртуальных машин под ОС Windows, Linux и UNIX, при этом в отдельном приложении Linux Station легко запустить Ubuntu последней версии, а в Container Station установить различные программы в виде созданных или готовых контейнеров из фирменного набора QioT и репозитория Docker Hub.

Рекомендованная розничная цена на двухдисковую модель Qnap TS-251A составляет 27 тыс. руб., на четырехдисковую Qnap TS-451A — 44 тыс. руб. (модификации с 2 ГБ ОЗУ).