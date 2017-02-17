MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке

Новый федеральный оператор связи MCN Telecom объявил о завершении строительства и вводе в коммерческую эксплуатацию фрагмента междугородной и международной сети электросвязи в Дальневосточном федеральном округе. В Южном и Приволжском округах сеть будет сдана в первом полугодии текущего года, сообщили CNews в MCN Telecom.

Собственная телефонная сеть MCN Telecom предназначена для оказания услуги междугородней и международной телефонной связи для бизнеса в соответствии с лицензией Роскомнадзора, полученной оператором в сентябре 2014 г.

Транзитный междугородный и международный узел связи MCN Telecom построен в городе Владивостоке. Точки присоединения к сетям зоновой телефонной связи функционируют в каждом субъекте ДФВО РФ: Владивосток, Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск.

«Мы продолжаем реализацию масштабного проекта по строительству собственной междугородней и международной сети связи в новом году. Как говорили ранее, инвестиции в проект, по предварительной оценке, составят порядка 180 млн руб., из которых примерно половина — затраты на оборудование. Для реализации проекта мы закупаем сертифицированное оборудование российского разработчика “Элтекс”. Экономя, рассчитываем предлагать нашим абонентам качественные услуги связи на выгодных условиях», — рассказал генеральный директор группы компаний MCN Telecom Александр Мельников.

В конце 2016 г. оператор связи произвел запуск в коммерческую эксплуатацию собственной междугородной и международной телефонной сети в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Срок окупаемости проекта составит порядка пяти лет. Маржинальность компании по итогам реализации увеличится на 20%.