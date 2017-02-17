Asus представила новые решения для цифровой наружной рекламы и визуального оформления

Asus анонсировала выпуск новых решений для цифровой наружной рекламы и визуального оформления (Digital Signage). Как рассказали CNews в компании, новинки были представлены на международной выставке в области информационно-коммуникационного оборудования и системной интеграции Integrated Systems Europe 2017 в Амстердаме.

Были представлены рекламно-информационные дисплеи Asus под управлением Android-серии SA, мини-ПК серии VivoMini UN, а также устройства серии Chrome. Интегрированные решения для цифровых рекламно-информационных конструкций (Digital Signage), работающие под управлением операционной системы Windows, Android или Chrome, подойдут для ресторанов быстрого питания, сетей розничных магазинов, образовательных учреждений, а также гостиничного сектора.

Рекламно-информационные дисплеи Asus серии SA с технологией защиты пикселей от выгорания разработаны специально для круглосуточного использования. Данная панель, поддерживающая операционную систему Android, предназначена для работы как в виде отдельного монитора, так и в составе видеостены, причем функция разделения изображения на несколько экранов может работать без дополнительного использования ПК при последовательном подключении панелей через интерфейс DisplayPort 1.2. Встроенный медиаплеер служит для воспроизведения различных медиафайлов с USB-накопителя.

Рекламно-информационные дисплеи Asus серии SA представлены двумя моделями с диагоналями 49 и 55 дюймов. Предустановленное программное обеспечение Asus SignArrange APK позволяет создавать новый контент на основе уже готовых шаблонов, а затем воспроизводить его в соответствии с заданным расписанием. Встроенный гироскоп автоматически распознает движение панели в пространстве и задает портретную или альбомную ориентацию.

Asus SD434-YB — это 43-дюймовый рекламно-информационный светодиодный дисплей с разрешением Full-HD (1920x1080). Отличительной особенностью новинки является низкий уровень энергопотребления и широкие углы обзора. В Asus SD434-YB реализован широкий набор интерфейсов, включая HDMI, DVI-D, D-Sub, CVBS/Y, RJ45, RS232 (вход и выход), USB, а также аудиовход и аудиовыход. Встроенный медиаплеер служит для воспроизведения различных медиафайлов с USB-накопителя.

Приложение Asus Control Center (ACC) обладает интуитивно-понятным интерфейсом и служит для управления рекламно-информационными экранами: оно помогает настроить расписание демонстрации роликов или может автоматически отправлять предупреждение по электронной почте в случае неполадок в работе оборудования. С помощью данного приложения можно управлять как одним экраном, так и целой системой рекламно-информационных дисплеев. Приложение Asus Control Center будет работать на любом мобильном устройстве и в любом браузере с поддержкой HTML5.

Asus предлагает множество решений для корпоративных пользователей, работающих под управлением операционных систем Windows и Chrome, начиная от ультракомпактных компьютеров размером с флешку и заканчивая мини-ПК, выполненных в 2-литровом корпусе. Фирменные приложения Chrome Management Console и Asus Business Manager служат для мониторинга и администрирования компьютеров в рамках цифровой инфраструктуры, например в магазинах розничной торговли, транспортных узлах или в небольших компаниях. Конфигурация компактных ПК настраивается так же, как и у полноразмерных компьютеров. Например, пользователь может самостоятельно выбрать операционную систему, наличие беспроводного адаптера и подсистему хранения данных.

Все компьютеры Asus подвергаются строгим тестам, которые подтверждают их высокое качество и полное соответствие промышленным стандартам.

В аппаратную конфигурацию Asus VivoMini UN45 входит современный процессор Intel Celeron, встроенное графическое ядро которого обладает поддержкой разрешения 4K Ultra-HD. Новый Asus VivoMini UN45 предлагает широкий выбор интерфейсов, включая четыре порта USB 3.0, один аудиоразъем, порты HDMI и mini-DisplayPort++, при этом поддерживается одновременная работа с двумя или тремя дисплеями.

Особенностью моделей серии VivoMini является возможность закрепления их на задней панели мониторов, совместимых со стандартом VESA. Asus VivoMini UN45 работает практически бесшумно, что делает его компьютером для библиотек, офисов, электронных киосков, информационных центров и точек продаж. Благодаря продуманной конструкции пользователь может легко заменить основные компоненты системы.

За производительность Asus Chromebox 2 (CN62) отвечает процессор Intel Core пятого поколения. Мультимедийную функциональность Asus Chromebox 2 (CN62) дополняет поддержка воспроизведения видео в формате 4K Ultra-HD. Система охлаждения гарантирует низкий уровень шума при работе. Asus Chromebox 2 (CN62) предлагает широкий выбор интерфейсов, включая четыре порта USB 3.0, один аудиоразъем, порты HDMI и DisplayPort++. Кроме того, этот компьютер оснащается мультиформатным кард-ридером, беспроводным модулем Bluetooth 4.0 и замком Кенсингтона.

Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac позволяет подключать Asus Chromebox 2 (CN62) к интернету на высокой скорости, в том числе и для быстрого получения автоматических обновлений операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Благодаря поддержке нескольких профилей можно не беспокоиться о настройках и данных, так как каждый пользователь работает с отдельным аккаунтом Google, что особенно удобно в организациях, где одним устройством пользуются несколько сотрудников.

Asus Chromebit CS10 — это компактный компьютер под управлением Chrome OS, способный воспроизводить видео с разрешением Full-HD. Он выполнен в элегантном тонком корпусе длиной всего 12 сантиметров.

Asus Chromebit CS10 поддерживает полноценный комплект проводных (USB, HDMI) и беспроводных (Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth4.0) интерфейсов. В комплект поставки входят кабель-удлинитель или особый гибкий HDMI-кабель Flex Connect, благодаря которым пользователь с легкостью может подключить Asus Chromebit CS10 к HDMI-портам, расположенным в труднодоступных местах.