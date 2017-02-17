Adata представила SSD-накопитель XPG SX950 и корпус EX500

Adata Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) XPG SX950 и корпуса EX500, выполненных в геймерском стиле. Как рассказали CNews в компании, в накопителе объемом до 960 ГБ используется новая память 3D MLC NAND с контроллером SMI и специальной PCB платой. Микросхемы для данной модели проходят процесс тестирования, гарантируя высокий срок службы. Скорость чтения и записи составляет, соответственно, 560 МБ/с и 530 МБ/с.

Выполненный в общем стиле линейки XPG корпус EX500 с его агрессивным внешним видом создан для геймеров и моддеров. Накопитель идет в комплекте с переходником и вставкой для установки в настольные ПК и ноутбуки. Для тех, кто хочет использовать SX950 как внешнее устройство, корпус EX500 позволит подключать накопитель к десктопам, ноутбукам и игровым консолям по высокоскоростному интерфейсу USB 3.1.

Adata завершает перевод своей линейки накопителей на многоуровневую память 3D NAND. Это позволяет создавать SSD большего объема без удорожания, присущего одноуровневой памяти. В модели SX950 используются долговечные ячейки 3D MLC NAND и SMI-контроллер. Пользователи могут выбрать среди нескольких вариантов объема – 240ГБ, 480ГБ и 960ГБ. Новая память 3D NAND отличается не только более высокой плотностью, но и скоростью на 10% выше, чем у 2D NAND. Таким образом, модель SX950 опережает своего предшественника SX930, обеспечивая скорости чтения и записи 560 МБ/с и 530МБ/с.

SMI-контроллер и встроенная программа Adata прошли тесты в популярных компьютерных и консольных играх. Модель SX950 оснащена SLC-кэшем и буфером, чтобы поддерживать скорости на высоком уровне в таких случаях, как стриминг ресурсов в играх с открытым миром, стриминг текстур и даже подгрузка новых больших уровней. Для увеличения срока службы накопитель поддерживает технологии Data Shaping and Wear Leveling для выравнивания нагрузки. Также поддерживается технология RAID Engine для использования накопителя в массивах.

В отличие от других SSD, модель SX950 отвечает стандартам линейки XPG и имеет в комплекте все необходимое: 2,5-мм переходник для установки в 7-мм и 9,5-мм отсеки ультрабуков и ноутбуков. Для владельцев настольных ПК в комплекте идет 3,5" переходник и комплект установки. Таким образом, модель SX950 обеспечивает простоту установки в игровые и настольные системы. Накопитель имеет 6-летнюю гарантию.