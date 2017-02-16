«Техносерв» примет участие в развитии комплекса «Безопасный город» в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель совета директоров группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев подписали Меморандум о сотрудничестве. Как рассказали CNews в копании, меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие отрасли информационных технологий в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области.

Главная цель сотрудничества — создания Регионального ресурсного центра компетенции «Безопасный город». Задачами центра будут разработка и техническое сопровождение ИТ-решений для нужд Тюменской области и всех субъектов РФ. При этом, работать в центре будут тюменские ИТ-специалисты, а также студенты кафедры «Безопасный город», которую планируется создать при одном из тюменских вузов.

«Развитие сотрудничества Тюменской области и группы компаний «Техносерв» в рамках меморандума позволит обеспечить качественное техническое, информационное и кадровое сопровождение мероприятий в рамках направления «Безопасный город», - сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. - Вопросы обеспечения безопасности населения - наш приоритет, при этом информационные технологии, несомненно, являются эффективными инструментов решения задач в данной сфере».

«Группа компаний «Техносерв» имеет большой опыт создания комплексных систем безопасности и успешной реализации масштабных проектов в этой сфере для федеральных и региональных органов власти. Сегодня «Техносерв» участвует в реализации федеральной программы АПК «Безопасный город» в более чем 10 субъектах федерации, где активно внедряет собственные уникальные разработки, - отметил Алексей Ананьев, председатель Совета директоров группы компаний «Техносерв». - Уверен, что результаты нашего сотрудничества с руководством Тюменской области послужат во благо не только этому региону, но и другим субъектам РФ».