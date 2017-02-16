«Ростех» разработал систему пешеходной навигации к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Госкорпорация «Ростех» в рамках подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу 2018 г. создала навигационный комплекс InCity для мониторинга общественных пространств. Разработка призвана повысить безопасность городской среды и уровень ее информативности, сообщили CNews в «Ростехе».

Навигационный комплекс InCity создан холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках развития федеральной программы «Безопасный город». Комплекс состоит из уличного терминала с сенсорным экраном и справочной информацией, оснащенного дополнительно системой «гражданин — полиция», а также стел и указателей с Wi-Fi-модулем и информационных транспортных табло для остановок и ряда других элементов. Специально разработанные графические элементы, шрифты и конструктивные модули позволят легко масштабировать навигационную систему и адаптировать ее к любому городскому пространству с учетом пешеходного трафика, эргономики и уровня активности городских территорий, отметили в госкорпорации.

«В рамках подготовки к Чемпионату мира мы впервые связываем в единую инфраструктуру современные принципы организации пешеходной навигации и высокотехнологичные средства для мониторинга общественных пространств. Данный продукт будет частью комплексного проекта “Умный город”, реализацией которого занимается “Ростех”», — отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Комплекс InCity — это система визуальной коммуникации и навигации с использованием элементов видеонаблюдения, оповещения и функцией экстренной связи, которая объединяет городскую среду в единую навигационную и информационную сеть.

Навигационный комплекс является оптимизированной версией системы безопасности «Дозор». «Ростех» планирует продемонстрировать пилотный образец InCity в 2017 г.