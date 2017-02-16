Решения Hetman Software помогут восстановить данные из дисков виртуальных машин

Компания Hetman Software обновила свои программы для восстановления данных, обеспечив их функцией восстановления данных из дисков виртуальных машин. Так, в любую из программ компании можно смонтировать диски наиболее распространённых виртуальных машин (VMWare Workstation, Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox и др.), просканировать их и восстановить удалённые файлы, сообщили CNews в Hetman Software.

Поддерживаются виртуальные диски или образы дисков следующих форматов: *.dsk, *.hdd, *.vdi, *.vhd, *.vhdx, *.vmdk и пр. Кроме этого, данные можно восстанавливать как из виртуальных дисков, состоящих из одного файла, так и с разделённых, которые состоят из нескольких файлов. Данные также можно восстановить из диска виртуальной машины независимо от его типа: фиксированного, динамического или разделённого, а также независимо от размера самого диска и объёма восстанавливаемых данных, указали в компании.

Чтобы восстановить файлы из диска виртуальной машины, достаточно смонтировать его в программу, нажав кнопку на панели программы «Монтировать диск», и выбрать соответствующий файл.

Ассортимент инструментов для восстановления данных, предлагаемых компанией Hetman Software, достаточно широк. Так, в линейке 2017 г. представлены следующие продукты: Hetman Partition Recovery; Hetman NTFS Recovery; Hetman FAT Recovery; Hetman Photo Recovery; Hetman Office Recovery; Hetman Excel Recovery; Hetman Word Recovery; Hetman Uneraser.

Теперь все инструменты поддерживают возможность восстановления документов, изображений, архивированных или мультимедийных файлов из образов дисков, виртуальных дисков и образов дисков виртуальных машин. Каждую из программ можно бесплатно загрузить и опробовать.