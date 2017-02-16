Orange Business Services подключит решения Embelin к интернету вещей по всей Европе

Orange Business Services объявила о заключении контракта с производителем оборудования и разработчиком программного обеспечения Embelin, в рамках которого Orange обеспечит глобальное подключение продуктов заказчика к интернету вещей (IoT). Как рассказали CNews в компании, сделка позволит Embelin расширить свое присутствие в Европе, а впоследствии – и по всему миру, значительно упростив процесс подключения новых IoT-устройств, а также повысив удобство использования продуктов Embelin.

Компания Embelin занимается разработкой встраиваемых систем, ИТ-решений и средств управления данными, помогая организациям в проведении цифровой трансформации бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Финляндии. Флагманский продукт компании – REMUC – универсальная система дистанционного управления и мониторинга с расширенными возможностями, которую можно установить на практически любой умный гаджет. Например, в автомобильной индустрии она позволяет отслеживать местоположение машины и удаленно контролировать работу нагревателей (полезно при управлении транспортом зимой) при помощи мобильных устройств.

Система REMUC доступна как для бизнеса, так и для конечных пользователей, она состоит из контроллера, который устанавливается в автомобиле, облачной платформы и приложения для смартфона.

Orange Business Services предоставляет Embelin услугу глобального IoT-подключения, SIM-карты, портал управления подключениями, а также готовые сервисы и возможность удаленного управления системой. Embelin может создавать IoT-соединения автоматически, используя предоставляемые Orange готовые IoT-подключения, сервисный портал и библиотеки API. Такой подход позволяет упростить развертывание решений и выставление счетов, снизить затраты для заказчиков и сократить потребность в поддержке.

«Мы используем SIM-карты Orange во всех выпускаемых и разрабатываемых нами продуктах, и возможность их подключения к IoT поможет нам расширять бизнес по всему миру. А возможности автоматической активации, которые Orange предоставляет для нашей лидирующей на рынке мобильной технологии REMUC, обеспечивают новый уровень комфорта для пользователей и позволят нам улучшить позиции на рынке», – сказал Каи Симула (Kai Simula), CEO, Embelin.

«У Embelin есть четкое понимание того, как создавать эффективные решения, отвечающие требованиям клиентов, и глобальное распространение и поддержка интернета вещей является ключевым элементом этих решений. Работа с единым провайдером IoT-подключений на глобальном уровне дает Embelin ощутимые преимущества, такие, как заказ бесшовных SIM-карт, активация и отслеживание SIM-карт через веб-портал. Все это создает простое в использовании решение, которое в результате обеспечивает уверенность и спокойствие заказчиков Embelin», – отметил Хельмут Райзингер (Helmut Reisenger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services.

Предоставляемая Orange Business Services услуга надежного подключения устройств к интернету вещей является частью Datavenue, модульного решения для создания проектов в области IoT и аналитики больших данных (Big Data). Для того, чтобы клиенты Orange могли использовать все возможности продвинутого анализа в процессе принятия решений, в Datavenue имеется каталог данных, включающий аналитические сведения, полученные путем использования анонимных данных мобильных сетей.

В решении содержится список сертифицированных и проверенных IoT-объектов. Datavenue позволяет надежно и безопасно подключать их, а также управлять ими в среде информационной системы клиента. Проектированием и разработкой этих инновационных сервисов занимается команда, состоящая, по данным Orange, из более чем 700 инженеров и специалистов.

Уже сейчас Orange поддерживает более 10 миллионов функционирующих IoT-объектов в самых разных областях, в числе которых «умные города», здравоохранение, автомобилестроение и другие отрасли промышленности. Запуск Datavenue подчеркивает стремление Orange оказывать поддержку компаниям в их проектах по цифровой трансформации.