МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае

МТС объявила о запуске в Алтайском крае сети LTE-Advanced, которая обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета, чем обычная сеть 4G. Как рассказали CNews в компании, на данный момент «ускоренная» связь LTE-A, которая позволят обеспечить скорости мобильного интернета 150 Мбит/с, доступна в Барнауле, Новых Зорях, Алтайском, Кулунде, Тальменке, ЗАТО «Сибирский» и Славгороде.

Скорости «продвинутого» мобильного интернета «четвертого поколения» позволяют за считанные минуты скачивать крупные файлы, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и пользоваться другими преимуществами мобильного интернета на скоростях «домашнего».

Базовые станций стандарта LTE-1800, объединенные при помощи технологии LTE Advanced с уже действующей в Алтайском крае сетью МТС LTE-2600, установлены в восьми районах края. Сеть 4G МТС на голосовых частотах (LTE-1800) обладает рядом плюсов. Такая сеть лучше проникает в закрытые помещения, тем самым повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах, а на ее строительство требует меньше времени. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получают даже те пользователи, чьи телефоны не поддерживают LTE на частоте 2600 МГц. Например, владельцы аппаратов iPhone 5, iPad mini.

«Запуск LTE-A стал логичным продолжением нашей работе по развитию инфраструктуры связи в Алтайском крае, где мы имеем обширную по географическому охвату сеть LTE. Осваивая новые территории, мы параллельно ведем работы по совершенствованию новой сети, расширению ее потенциала для пользователей. Там, где мы видим самую большую нагрузку - в первую очередь в городах края - мы тестируем новые решения, позволяющие не просто удерживать высокие скорости, но и повышать их в условиях постоянно растущего спроса», - отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Сегодня сеть «четвертого поколения» доступна для 80% жителей края, скоростным мобильным интернетом могут воспользоваться жители 20 населенных пунктов региона. Воспользоваться мобильным интернетом в сети 3G МТС могут жители практически всей населенной территории Алтайского края, в том числе в 80% малых населенных пунктов региона (от 500 до 10 тыс. чел.).