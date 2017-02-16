Mail.Ru Group запустила триггер по аллергии для показов рекламы лекарственных препаратов

Компания Mail.Ru Group представила новый триггер — по аллергии: он позволяет настроить показы рекламы лекарственных препаратов, сопутствующих товаров и услуг таким образом, чтобы кампания совпадала с сезоном цветения на конкретной территории. Триггер по аллергии — уже второй продукт платформы для категории «фармацевтика». Ранее компания представила триггер по гриппу и ОРВИ, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

С помощью технологий машинного обучения и новых методов обработки информаций, разработанных специалистами Mail.Ru Group в сфере data science, были созданы предиктивные математические модели, которые позволяют установить время начала сезона аллергии в каждом отдельно взятом регионе. Модели учитывают статистику посещений проекта «Здоровье Mail.Ru» — в частности, разделов сайта, которые прямо или косвенно связаны с аллергией (справок о препаратах, описаний проблемы и способов борьбы, консультаций врачей, связанные с сезонной аллергией, и прочее), а также базу данных о погодных условиях в каждом регионе страны, накопленную «Погодой Mail.Ru».

Предиктивные модели позволяют определить начало периода цветения трех десятков растений; среди них такие распространенные аллергены, как береза, дуб, липа, каштан, сорные травы (амброзия, полынь). Учитывается их региональное распространение, достижение пика цветения и его окончание, а также степень опасности для аллергиков и погодные условия, которые определяют, насколько комфортно будут чувствовать себя жители региона в тот или иной день. Например, точно определить, когда в Краснодарском крае зацветет береза (пыльца этого дерева является одним из самых сильных аллергенов): как только начнется цветение, триггер сработает, после чего будет автоматически запущен показ рекламы средств от аллергии для жители этого региона, пояснили в Mail.Ru.

С помощью нового триггера клиенты Mail.Ru Group смогут усиливать рекламную активность в период наибольшего риска для аллергиков и тем самым стимулировать рост продаж препаратов и сопутствующих товаров и услуг: препаратов против аллергии и ее симптомов, поливитаминов для аллергиков, очистителей воздуха и кондиционеров, курортов, где сезон цветения уже закончился.

Компании также могут пользоваться возможностями предиктивных моделей для создания спецпроектов на ресурсах Mail.Ru Group (например, предупреждение о повышении уровня опасности, онлайн-календарь цветения или полезные советы).

«Триггер по аллергии позволяет нашим клиентам настроить кампанию максимально точно и запускать рекламу препаратов против аллергии и ее симптомов в конкретных регионах в день, когда начинается цветение растений-аллергенов. Модели, созданные на основе данных проектов “Здоровье” и “Погода Mail.Ru”, позволяют практически real-time учитывать даже такие нюансы, как недавно прошедший сильный дождь, который снижает уровень опасности для аллергиков. Тем самым компании могут эффективно использовать рекламные бюджеты, а пользователи — своевременно находить и приобретать необходимые препараты», — подчеркнула Элина Исагуллова, коммерческий директор Mail.Ru Group.