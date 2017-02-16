«Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Галактика» и Postgres Professional объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с целью наращивания успешного опыта в сфере автоматизации и создания систем управления для российских предприятий.

Корпорация «Галактика» — крупнейший российский разработчик комплексных решений для управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью крупных промышленных предприятий, холдингов и государственных корпораций. Компания постоянно совершенствует свои продукты и активно инвестирует в разработку новых решений, благодаря чему они соответствуют реальным потребностям заказчиков и не требуют дорогостоящих доработок. Продукты корпорации «Галактика» обеспечивают управление ресурсами предприятия и производственными активами, автоматизацию производственных процессов, решают задачи бюджетирования и бизнес-планирования, управления рисками и инвестиционными программами.

В 2016 году корпорация «Галактика» вывела на рынок ряд новых разработок, среди которых: система управления человеческих капиталом «Галактика НСМ», мобильное приложение для мониторинга технического состояния инфраструктурных объектов «Галактика Mobile» и enterprise-платформа по управлению сверхбольшими объемами корпоративных данных «Галактика ECM.CORP».

В настоящее время Postgres Professional — единственный вендор, который предлагает бизнесу и государственным структурам российское программное обеспечение, разработанное на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. С 2016 года СУБД Postgres Pro, разработанная компанией Postgres Professional на базе СУБД с открытым программным кодом PostgreSQL, и все продукты корпорации «Галактика» входят в реестр российского ПО.

Партнерство корпорации «Галактика» и компании Postgres Professional существенно расширит круг потребителей программных продуктов обеих компаний.

«Сотрудничество с Postgres Professional позволит предложить клиентам «Галактики» стек технологий, который обеспечит импортонезависмость корпоративных информационных систем и, безусловно, сократит лицензионные издержки», — сказал член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров.

«Партнерство с разработчиками ERP-cистем очень важно для нас, так как это способствует использованию возможностей нашей СУБД Postgres Pro для повышения производительности, надежности и экономической рентабельности крупнейших отечественных компаний», — отметил заместитель генерального директора компании Postgres Professional Иван Панченко. — Взаимодействие с корпорацией «Галактика» откроет для нас новые направления развития и позволит создать решения, удовлетворяющие требования самых серьезных заказчиков».