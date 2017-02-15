Trend Micro добавила новейшие технологии XGen Security во все свои решения

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о включении технологий XGen Security, в том числе машинного обучения, во все свои решения для оптимизированной защиты сетей и гибридных облачных сред. Технологии XGen Security, присутствующие теперь во всех решениях Trend Micro, представляют собой сочетание технологий защиты разных поколений, которые постоянно развиваются и оптимизируются для каждого уровня защиты — пользовательской среды, корпоративных сетей и гибридных «облаков» — с целью повышения защиты от полного спектра известных и неизвестных угроз. Об этом CNews сообщили в Trend Micro.

XGen Security включает в себя проверенные и передовые технологии защиты, а также обеспечивает «умное» применение каждой из этих технологий в нужное время. Такой интеллектуальный подход к вопросу обеспечения безопасности подразумевает использование определенных технологий, например, оценку репутации веб-страниц и файлов, предотвращение вторжений и контроль приложений для обработки больших объемов известных и неизвестных угроз, пояснили в компании. Кроме того, такие современные технологии, как поведенческий анализ, машинное обучение и песочницы предназначены для более быстрого и точного определения наиболее трудно обнаруживаемых неизвестных угроз. Все эти возможности сочетаются с облачной глобальной системой обнаружения угроз Trend Micro Smart Protection Network, которая помогает обеспечить оперативную защиту клиентов по всему миру.

«В то время, как некоторые решения “следующего поколения” полагаются только на одну технологию, такую как поведенческий анализ или машинное обучение, мы считаем, что, когда речь заходит о защите вашей организации от полного спектра известных и неизвестных угроз, не существует универсального решения, — отметила Ева Чен (Eva Chen), основатель и CEO Trend Micro. — Мы верим, что постоянное развитие наравне с использованием целого ряда специально созданных технологий защиты необходимо для того, чтобы всегда оставаться на один шаг впереди злоумышленников».

В современном, быстро меняющемся мире технологий сложным вызовом для организаций становится не только широкое разнообразие видов угроз, но и способность внедрить средства защиты и управлять ими в масштабе всего предприятия. Например, процесс развертывания решения для защиты конечных устройств значительно отличается от обеспечения безопасности масштабируемых облачных ресурсов или высоконагруженных участков сети, уточнили в Trend Micro. Технологии XGen Security оптимизированы для каждого уровня безопасности и специально разработаны для интеграции с наиболее важными для бизнеса платформами и приложениями. Они также предоставляют объединенную защиту от угроз благодаря бесшовному обмену информацией об обнаруженных угрозах на всех уровнях и, в то же время, обеспечивают полный обзор и управление для ускорения защиты, обнаружения и отклика на угрозы, подчеркнули в компании.

По словам представителей компании, Trend Micro постоянно расширяет свой перечень технологий по обеспечению безопасности и оптимизирует их для каждого решения. Так, в октябре 2016 г. компания анонсировала, что в ее решениях для защиты конечных точек теперь доступны технологии XGen, подчеркнув, что высокоточное машинное обучение добавлено в набор технологий для защиты от угроз. Сегодня Trend Micro объявила о расширении областей применения технологий XGen Security для оптимизации решения для защиты сетей Network Defense и решения для защиты гибридных «облаков» Hybrid Cloud Security.