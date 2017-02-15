«Связной»: продажи носимой электроники в России вернулись к росту

Согласно аналитическим данным «Связного», в 2016 г. продажи носимой электроники («умные» часы, спортивные браслеты и фитнес-трекеры) в России выросли на 42% в штучном и на 43% в денежном выражении, составив свыше 270 тыс. устройств на сумму почти 3,8 млрд руб. Как рассказали CNews в компании, рост продаж в категории smart-аксессуаров обусловлен несколькими факторами. Помимо того, что носимые гаджеты расширяют функционал смартфона, они становятся все более автономными и самостоятельными устройствами. Например, ряд моделей «умных» часов оснащаются несколькими гигабайтами встроенной памяти и позволяют закачивать и слушать музыку. Увеличивается и количество приложений для smart-wearables.

Росту востребованности способствуют и изменения в дизайне носимых гаджетов. Они могут сочетаться с различными стилями одежды (деловой, casual, спортивный и т.д.), и все больше людей рассматривают такие устройства, как элемент имиджа. Еще одним фактором, обеспечивающим положительную динамику продаж в этом сегменте персональной электроники, остается стабильно высокий интерес к здоровому образу жизни.

Отметим, что smart-аксессуары становятся все более популярным подарком вне зависимости от ценовой категории. Например, в «Связном» интерес к носимой электронике в преддверии гендерных праздников увеличивается каждый год. Спрос на фитнес-трекеры и спортивные браслеты дополнительно стимулируется сокращением средней стоимости устройства.

Самым популярным smart-аксессуаром в России (и, соответственно, самыми покупаемыми «умными» часами) является Apple Watch – примерно каждый четвертый пользователь носимого гаджета в России приобрел в 2016 году именно это устройство. Apple Watch привлекают покупателей не только своим функционалом, но и дизайном. Еще одним фактором роста интереса к Apple Watch является востребованность iPhone в России – в 2016 году смартфоны от Apple заняли лидирующие позиции на рынке «умных» телефонов в нашей стране.

В тройку лидеров в категории smart-часов, помимо Apple Watch, вошли также устройства от Samsung и SONY. Этот сегмент носимой электроники в 2016 году вырос на 11% в штуках и на 44% в рублях, составив 137 тыс. реализованных гаджетов на сумму более 3,3 млрд руб. Средняя цена «умных» часов в 2016 году увеличилась с 18700 руб. до 24 00 руб. за счет роста востребованности дорогих моделей.

В категории спортивных браслетов лидером стал бренд Xiaomi – свыше половины всех проданных в 2016 году трекеров – это гаджеты китайского бренда. Популярность трекеров Xiaomi обусловлена оптимальным сочетанием функционала, надежности и цены устройств. Например, Xiaomi Mi Band можно приобрести в «Связном» менее чем 1500 руб.. 2 и 3 места заняли такие бренды, как Jawbone, Huawei.

Всего в 2016 году было реализовано свыше 134 тыс. браслетов на сумму 468 млн руб. Продажи в сегменте спортивных браслетов в целом за год удвоились в штуках и выросли более чем на треть в рублях. Средняя цена трекера составила 3500 руб. против 5100 руб. годом ранее.

В «Связном» наибольшей популярностью у клиентов пользуются различные модели и модификации Apple Watch. Устройства представлены в онлайн-канале и магазинах ритейлера и сети Cstore. Покупатели могут протестировать устройства прямо в салонах и получить консультации у продавцов. В категории фитнес-трекеров востребованы браслеты Xiaomi, в частности Xiaomi Mi Band 1s Pulse и Xiaomi Mi Band 2. Кроме того, растет популярность часов для детей. Различные модификации устройства «Кнопка жизни» занимают высокую долю в штучных продажах ритейлера в данной категории персональной электроники.