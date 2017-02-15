Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб.
Компания «Яндекс» объявила о планах изменить в марте размер минимального платежа для пополнения баланса в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Новый минимальный платеж будет составлять p1 000 без учета НДС, сообщили CNews в «Яндексе». Значения для других валют можно посмотреть в таблице ниже.
Как пояснили в компании, запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена «клика» и недельный бюджет останутся прежними.
|Валюта
|Новая сумма
|Сейчас
|Рубли РФ
|1 000 без НДС
|300 без НДС
|Гривны
|250 без НДС
|80 без НДС
|Белорусские рубли
|30 без НДС
|9 без НДС
|Тенге
|5000 без НДС
|1300 без НДС
|Турецкие лиры
|50 без НДС
|17 без НДС
|Доллары США
|15 без НДС
|10 без НДС
|Евро
|15 без НДС
|10 без НДС
|Швейцарские франки
|15 без НДС
|10 без НДС
|Уе
|15 c НДС
|10 c НДС
Источник: «Яндекс»
Таким образом, после вступления изменений в силу на счет в «Яндекс.Директе» клиенты смогут зачислить любую сумму начиная с p1 000. Минимальная сумма переноса между кампаниями и минимальный отсроченный платеж также будут составлять p1 000.
Минимальная сумма для автопополнения счета (услуга доступна прямым клиентам, работающим в рублях РФ) тоже составит p1 000.