Softline проанализировала использование ПО Microsoft в «Востокцементе»

Компания Softline завершила SAM-проект по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в компании «Востокцемент». В результате заказчик получил актуальную информацию о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и рекомендации по выбору схемы лицензирования, сообщили CNews в Softline.

Управляющая компания «Востокцемент» — вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В ее структуру входит 3 цементных предприятия, 3 бетонно-растворных узла, четыре предприятия по добыче и переработке и завод по производству асфальта.

Как отмечается, старт проекта SAM Baseline был обусловлен потребностью компании организовать эффективное управление ИТ-ресурсами. ИТ-партнером была выбрана Softline, которая реализует полный цикл работ, направленных на оптимизацию качества использования программного обеспечения Microsoft, а также повышение уровня его лицензионного соответствия.

Проект охватывал 11 юридических лиц и 1000 ПК. Эксперты Softline проанализировали у заказчика все имеющиеся корпоративные схемы лицензирования и каналы приобретения ПО Microsoft: Open License, Select Plus, Enterprise с учетом их особенностей и ограничений. Суммарно было выявлено более 50 корпоративных соглашений на покупку и использование программных продуктов.

Эксперты Softline совместно со специалистами заказчика провели инвентаризацию ИТ-инфраструктуры, сопоставив данные по приобретенным лицензиям и по фактически установленному программному обеспечению. После чего предоставили подробный отчет и рекомендации по управлению ИТ-активами.

Компании «Востокцемент» было рекомендовано проводить регулярную сверку лицензий используемого ПО. В качестве инструмента управления инфраструктурой специалисты Softline предложили пакет продуктов Microsoft System Center, серверные и клиентские лицензии которого уже есть в ИТ-активах. Для демонстрации возможностей решения было предложено провести проект SAM Deployment Planning, который позволит продемонстрировать сценарии использования решения. Также заказчику была предложена схема лицензирования, исходя из структурных особенностей компании и текущих бизнес-задач.

«Для такой крупной компании с большим числом аффилированных лиц и сложной ИТ-инфраструктурой, как “Востокцемент”, требуется программа корпоративного лицензирования — Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Она является бессрочной и предусматривает создание нескольких учетных записей для закупок каждому территориально распределенному подразделению. В перспективе это упростит закупку лицензий», — добавил Сергей Крутских, ИТ-консультант департамента бизнес-консалтинга, сертифицированный специалист по технологиям Microsoft компании Softline.

«Благодаря информации, полученной по итогам проекта, мы сможем обеспечить прозрачность лицензирования и упростить финансовое планирование закупок ПО во всех территориально распределенных филиалах и подразделениях нашей компании», — отметил Сергей Жданов, начальник отдела информационной безопасности и общесистемного программного обеспечения компании «Востокцемент».