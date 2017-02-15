Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило итоги работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Как рассказали CNews в ведомстве, к концу 2016 г. завершено строительство более 34 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. Скоростной интернет пришел в 3909 населенных пунктов.

В 2016 г. точки доступа в интернет были введены в 70 субъектах Российской Федерации. В населенных пунктах, на территории которых установлены точки доступа, располагается около 400 тысяч домохозяйств.

Полный перечень населенных пунктов с населением 250–500 жителей, где установлены точки доступа, доступен на сайте Минкомсвязи России. Широкополосный доступ в интернет в точках доступа предоставляется по социальному тарифу, размер которого был утвержден постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля 2015 г. и составляет 45 руб. в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости до 10 Мбит/с.

В 2017 г. работа по организации оказания универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет продолжена.

Всего для реализации программы устранения цифрового неравенства должно быть построено около 215 тыс. км ВОЛС. Единым федеральным оператором универсального обслуживания распоряжением Правительства РФ №437-р от 26 марта 2014 г. была назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 г. был подписан десятилетний договор между Федеральным агентством связи и «Ростелекомом» об условиях оказания УУС. В соответствии с условиями договора «Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тысяч универсальных таксофонов и почти 21 тысячи пунктов коллективного доступа в интернет.

В 2016 г. точки доступа в интернет были введены в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском крае, Еврейской автономной области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Удмуртия, Чувашия.