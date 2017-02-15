Oracle представила облачный сервис для интеграции разнородных данных и аналитики реального времени

Oracle объявила о расширении предложения платформенных сервисов для интеграции данных в Oracle Cloud Platform с выпуском облачного сервиса Oracle Data Integrator Cloud. Как рассказали CNews в компании, этот сервис упрощает и ускоряет интеграцию данных в масштабе организации для поддержки аналитики реального времени и принятия более обоснованных бизнес-решений.

Благодаря облачному сервису Oracle Data Integrator Cloud организации смогут повысить свою гибкость, динамичность и адаптируемость к изменениям, выполняя проекты значительно быстрее, снижая риски при переходе на технологии с открытым исходным кодом и сокращая затраты за счет более высокой продуктивности.

«Для того, чтобы быть эффективными и гибкими, предприятиям необходима возможность бесшовной интеграции потоков данных между источниками и целевыми потребителями. В том числе речь идет о данных, получаемых благодаря технологиям Интернета вещей, из Web и бизнес-приложений, а также о тех, которые хранятся в облаке или непосредственно на предприятиях, — сказал Джефф Поллок (Jeff Pollock), вице-президент Oracle по развитию продуктов. — Oracle Data Integrator Cloud предоставляет заказчикам высокопроизводительный интегрированный облачный сервис для выполнения преобразований данных в местах их размещения, причем без необходимости ручного программирования и без обязательного копирования данных».

Сервис Oracle Data Integrator Cloud, простой в использовании и интеграции, помогает компаниям повысить эффективность, снизить расходы на разработку и совокупную стоимость владения аналитической платформой за счет наиболее эффективного управления перемещением и трансформацией данных между системами, источниками данных и приложениями как Oracle, так и других поставщиков.

Oracle Data Integrator Cloud предлагает потоковый декларативный интерфейс пользователя вместе с возможностями управления версиями, что позволяет организациям повысить производительность и лучше управлять своим программным кодом, а также средами разработки, тестирования и продуктивными средами. Высокопроизводительная архитектура Oracle Data Integrator Cloud в сочетании с ее возможностями E-LT и расширенными опциями параллелизма обеспечивают более быструю загрузку и преобразование для киосков или витрин данных (data mart), хранилищ данных и систем Больших данных. (Аббревиатура E-LT — Extract – Load, Transform — означает извлечение данных из источника, загрузку их в хранилище и, уже внутри хранилища, преобразование данных.)

Облачный сервис Oracle Data Integrator Cloud полностью интегрирован с PaaS-решениями Oracle, включая Oracle Database Cloud, Oracle Database Exadata Cloud и Oracle Big Data Cloud. Корпорация Oracle предлагает также встроенные возможности интеграции для решений других поставщиков, что позволяет организациям беспрепятственно переключаться между базовыми технологиями Больших данных, такими как Hive, HDFS, HBase и Sqoop.

Oracle Cloud – это публичное облако, которое предлагает полный спектр облачных сервисов, охватывающий решения SaaS («программное обеспечение как услуга»), PaaS («платформа как услуга») и IaaS. («инфраструктура как услуга»). Oracle Cloud поддерживает новые среды облачных вычислений, существующие среды и гибридные среды, а также сообщества разработчиков, все виды рабочих нагрузок и данные. Oracle Cloud предоставляет около 1000 приложений SaaS и 50 сервисов PaaS и IaaS корпоративного класса заказчикам более чем из 195 стран по всему миру и ежедневно поддерживает 55 млрд. транзакций.