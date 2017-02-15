«Норбит» автоматизировала бюджетный процесс Министерства финансов Камчатского края

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») объявила об успешном завершении проекта по автоматизации бюджетного процесса в Министерстве финансов Камчатского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта установлена модифицированная программа «Управление мастер-данными организации» на платформе Microsoft Dynamics AX.

По результатам работы системы существенно повысился уровень управляемости процессом исполнения бюджета и контроля за ходом его исполнения. Вовлечены в единые деловые процессы более 150 участников бюджетного процесса - специалистов Минфина Камчатского края и главных распорядителей средств краевого бюджета.

В рамках Бюджетного Послания Президента РФ В. В. Путина от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» Министерству финансов Камчатского края необходимо было внедрить более удобные ИТ-инструменты для высокоуровневого управления бюджетным процессом. В частности, Минфин Камчатского края нуждался в модификации и доработке архитектуры и функциональности уже имеющейся программы «Управление мастер-данными организации».

Для реализации планов Минфин провел открытый электронный аукцион на «Официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов» www.zakupki.gov.ru, где были обозначены важнейшие задачи. Основные цели проекта заключались в обеспечении участников бюджетного процесса дополнительным объемом актуальной нормативно-справочной информации, а также в управлении доходной и расходной частями бюджета. Кроме того, необходимо было повысить управляемость процесса исполнения бюджета и обеспечить контроль за ходом его исполнения, а также вовлечь в единые деловые процессы главных распорядителей бюджетных средств. Также необходимо было повысить качество документального сопровождения процесса исполнения бюджета.

Специалисты «Норбит» предложили Минфину оптимальный план работ по модификации программы «Управление мастер-данными организации» на базе платформы Microsoft Dynamics AX.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Перед компанией «Норбит» была поставлена задача внедрения результативного и качественного решения для эффективной автоматизации бюджетного процесса в Минфине Камчатского края. Мы детально изучили задачи и максимально ответственно подошли к выполнению проекта, поскольку решение, внедряемое у заказчика, является нашей собственной разработкой. В результате Минфин Камчатского края получил надежный инструмент, который позволил существенно повысить уровень управляемости процессом исполнения бюджета, а также его контроля».

В ходе выполнения работ специалистами «Норбит» модифицированы основные модули под функциональные задачи, в том числе – модуль управления и автоматизированной загрузки нормативно-справочной информации; модуль управления взаимодействием с пользователями; аналитический модуль и модуль интеграции с ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Кроме того, был создан новый модуль управления процессом исполнения бюджета и отчетности, который удовлетворяет всем требованиям по автоматизации деловых процессов и обеспечивает реализацию требуемых функций.

Также в системе реализованы возможность работы удаленных пользователей, гибкое масштабирование, создание и изменение ролей пользователей.

Филатов Сергей Геннадьевич, министр финансов Камчатского края, сказал: «В результате проекта повысилась управляемость процессом исполнения бюджета. На данный момент участники бюджетного процесса обеспечены дополнительным объемом актуальной нормативно-справочной информации. В рамках проекта силами компании «Норбит» было обучено порядка 150 специалистов Министерства финансов Камчатского края и главных распорядителей средств краевого бюджета. Повысилось качество документального сопровождения бюджетного процесса. Все поставленные нами цели и задачи успешно реализованы компанией «Норбит» . Также хочется отметить высокий профессионализм команды "Норбит"».