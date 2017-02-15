«М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain

Компания «М.Видео», российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно с компанией «Сбербанк Факторинг» впервые внедрили сверку факторинговых документов с использованием технологии blockсhain. Прототип платформы с алгоритмом шифрования и подтверждением данных о поставках с последующим гарантированным хранением информации разработан совместно с «Центром технологических инноваций» Сбербанка при участии специалистов компании «Сбербанк-Технологии», сообщили CNews в «М.Видео».

В рамках пилотного проекта компании протестировали загрузку реестра поставок, шифрование данных (хэширование), их последующую проверку и хранение по технологии blockсhain. Поставки, которые загружает в систему «М.Видео», шифруются и сверяются с данными «Сбербанк Факторинг» для последующего финансирования поставщиков. Из процесса подтверждения поставок исключен человеческий фактор — сверка коммерческих сведений происходит в автоматическом режиме. Платформа сравнивает захэшированные данные по поставкам: если они совпадают у обоих участников, поставка подтверждается. Такой закрытый процесс полностью исключает риск утечки коммерчески важных данных, уверяют в компании.

«Результаты пилота с применением blockсhain в факторинговых операциях показали, что эта технология отвечает интересам всех сторон. Ранее проверка факта отгрузки перед проведением платежей происходила в формате переписки или телефонных звонков, что неизбежно приводило к временным затратам и создавало дополнительные риски потери конфиденциальности. Автоматический и безопасный обмен данными и подтверждение поставок позволяет снизить финансовые риски для факторингового агента и ускоряет расчеты с поставщиками, что крайне важно для “М.Видео”, так как мы заинтересованы в комфортных условиях всех финансовых операций для наших партнеров, — подчеркнула финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова. — Blockchain сократил сроки подтверждения информации, а значит, реализации факторинговых платежей до нескольких часов с трех дней. Полное развертывание проекта может быть завершено уже к концу текущего года».

«При верификации поставок в текущей деятельности мы используем данные, получаемые по технологии EDI (Electronic data interchange), однако успешный проект по пилотированию blockchain показал очевидные преимущества: технология позволяет обмениваться, сверять идентификаторы и статус по поставкам в тех отраслях экономики, где не реализован обмен электронными подтверждающими документами по технологии EDI. Кроме того, платформа blockchain не предполагает подключение к провайдерам электронного документооборота, что делает платформу еще более привлекательной за счет простой интеграции, не требующей заключения договора с операторами и организации хранения данных, — указал Леонид Култыгин, операционный директор компании «Сбербанк Факторинг». — Перевод всего пула поставщиков “М.Видео” на blockchain-технологию в рамках факторингового обслуживания — это следующий этап совместного проекта. Далее мы планируем тиражирование сервиса “хэшированной” верификации с покупателями различных отраслей и сегментов, которые не используют технологию обмена EDI-документами».