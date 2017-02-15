«Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья

«Мегафон» объявил о расширении покрытия, улучшении качества связи и увеличении скорости мобильного интернета в 2016 г. в 20 районах Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проведенных работ оператор также увеличил покрытие сети 4G/LTE, и сегодня услуги связи четвертого поколения доступны более чем 500 тыс. жителей Забайкалья.

В 2016 г. Мегафон» продолжил развитие собственной сети связи в Забайкальском крае. Модернизация действующих базовых станций позволила улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета в более чем 30 городах и поселках, расположенных в 20 районах Забайкальского края, - от Петровск-Забайкальского и Красночикойского на западе до Могочинского на востоке. В этом списке и столица региона город Чита, и такие населенные пункты, как Борзя, Петровск-Забайкальский, Хилок, Краснокаменск, Могоча, Сретенск и целый ряд других.

Новые объекты связи были введены в эксплуатацию в Читинском районе (Смоленка, Забайкальский, Домна), Хилке, Борзе, Агинском Бурятском округе (Дульдурга, Амитхаша, Ага-Хангил, Хара-Шибирь, Агинское), Байгуле Чернышевского района, а также в селе Нижний Калгукан. Жители этого и нескольких других расположенных рядом сел Калганского и Приаргунского районов до настоящего времени не имели доступа к услугам сотовой связи.

Развитие сети позволяет «Мегафону» обеспечивать растущие потребности абонентов Забайкальского края в услугах связи и прежде всего - в мобильном интернете. За прошлый год трафик передачи данных в сети оператора в Забайкалье вырос более чем на 35%.

В 2016 г. МегаФон» расширил зону охвата сети четвертого поколения в Забайкальском крае, и теперь более 50% жителей края имеют возможность пользоваться высокими скоростями мобильного интернета до 100 Мбит/с., а дата-трафик в сети LTE вырос с января 2016 г. втрое.

В зоне покрытия сети 4G/LTE «МегаФон» сегодня находятся города Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Хилок, пгт Агинское, Карымское, Могойтуй, Шилка, Забайкальск, поселки Атамановка, Шишкино, Маккавеево, а также села Преображенка, Беклемишево и Иван-Озеро, расположенные на территории Ивано-Арахлейских озер – популярного места отдыха забайкальцев. Кроме этого, в Чите «Мегафон» первым запустил сеть LTE-Advanced, которая позволяет достигать скорости мобильной передачи данных свыше 200 Мбит/с.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы современные качественные услуги связи были доступны как можно большему числу жителей Забайкальского края, - отметил директор Читинского регионального отделения компании «Мегафон» Михаил Сергеев. – Поэтому развитие сети – одно из важнейших направлений в работе компании. Улучшение качества предоставляемых услуг позволяет людям комфортно общаться с родственниками и друзьями по всей стране, а мобильный доступ в Интернет дает возможность при работе с информационными ресурсами пользоваться всеми преимуществами современных технологий. В наступившем году мы продолжим эту работу».