Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей

Mail.Ru Group анонсировала распределенную программную платформу Tarantool IIoT, разработанную для промышленного интернета вещей. Как рассказали CNews в компании, новый продукт позволит собирать данные с миллионов датчиков, расположенных на производственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных полях — и пересылать в дата-центры для онлайн-аналитики.

Передача данных в Tarantool IIoT (Industrial Internet of Things) осуществляется с помощью механизма репликации, предоставляемого СУБД Tarantool. Этот способ гарантирует надежную доставку данных даже в сложных случаях — например, когда для работы используется ненадежный интернет-канал, а для приема и пересылки информации в качестве IIoT-хаба применяются самые дешевые локальные миникомпьютеры.

В отличие от большинства промышленных СУБД, которые требовательны к объему дискового пространства, производительности дисков и памяти, количеству ядер на процессорах и работают медленно, Tarantool IIoT может устанавливаться даже на недорогие мини-компьютеры стоимостью $30–50. СУБД Mail.Ru Group обеспечивает на этих недорогих устройствах высокую скорость работы — до 10-50 тысяч транзакций в секунду. Кроме того, продукт способен собирать информацию с миллионов датчиков и поддерживает популярные протоколы для работы с ними.

Разработка Mail.Ru Group может применяться в различных отраслях. Например, заводы, собирая данные с помощью Tarantool IIoT и анализируя их, смогут судить о техническом состоянии машин и агрегатов, предсказывать поломки и уменьшать время простоя, избегая таким образом многомиллионных финансовых потерь. Сельскохозяйственные организации смогут применять Tarantool IIoT для выявления порчи растений и своевременного реагирования. Продукт может также поставляться в крупные розничные сети, где на основе информации от датчиков движения и eye-tracking можно следить за траекторией движения и направлением взгляда покупателей. Это позволит оптимизировать расположение товаров на полках и пространство между стеллажами.

«Tarantool IIoT расширяет границы IT-ландшафта предприятия за пределы дата-центров, на индустриальные площадки. Наша СУБД позволяет легко собирать информацию и доставлять ее в аналитические системы, даже если источники этой информации расположены локально на предприятиях и не поддерживают общепринятые интернет-протоколы, – сказал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group. – Приобретая проприетарное решение, компания фактически попадает на крючок к вендору: его невозможно сменить, платить приходится за каждый апдейт, при этом вносить какие-либо изменения в продукт сложно и дорого. Мы уверены, что наша программная платформа сможет составить достойную конкуренцию подобным «закрытым» решениям за счет гибкости и экономии, которые она обеспечивает. Поскольку Tarantool IIoT — полностью программируемая и расширяемая платформа, построенная на opensource-решении, его легко кастомизировать в соответствии с потребностями бизнеса — а это, в свою очередь, позволяет снизить стоимость средств производства».

СУБД Tarantool — собственная разработка Mail.Ru Group, которая используется в компании около девяти лет. Она сочетает высокую скорость обработки запросов, характерную для систем кэширования (например, Memcached и Redis) c надежностью таких промышленных решений, как Oracle, MySQL и PostgreSQL. Tarantool выложена в открытый доступ под лицензией BSD. Согласно результатам внутреннего тестирования Mail.Ru Group, ее производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. Один сервер с Tarantool способен заменить более 30 серверов с классической СУБД (по внутренним данным Mail.Ru Group). Tarantool успешно внедрена в ряде крупных российских и международных компаний, среди которых «Вымпелком»,Yota, Badoo, Avito, QIWI и Wallarm.