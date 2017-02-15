«Лаборатория Касперского» учредила специальный приз для российских стартапов

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что выступит партнером премии «Стартап года-2016» и вручит одному из участников специальную награду — сертификат на проведение юзабилити-тестирования силами компании. Аналитики центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» выберут один проект из числа всех претендентов на основе таких критериев, как уникальность технологии, компетентность команды и перспективность рынка.

Цель юзабилити-тестирования — изучить поведение пользователя и выяснить, какие элементы в дизайне продукта «работают», а какие — нет. В результате исследования разработчик продукта получит рекомендации, как сделать его более удобным.

В рамках исследования специалисты «Лаборатории Касперского» протестируют интерфейс награжденного продукта. Это может быть веб-сайт, мобильное или десктопное приложение, «коробочный» программный продукт или прототип.

После тестирования «Лаборатория Касперского» предоставит отчет о выявленных проблемах и путях решения. В отчете будут содержаться обнаруженные проблемы интерфейса и предложения по их решению, анализ задач и ожиданий пользователя, анализ того, как пользователь решает задачи с помощью продукта и дальнейшие рекомендации по усовершенствованию дизайна.

«Мы стараемся поддерживать достойные новаторские проекты, делясь с ними ресурсами и знаниями. «Стартап года» уже почти десять лет проводится «Высшей школой экономики» — без сомнения, одним из самых престижных российских вузов — так что мы не раздумывали, принимая решение поддержать премию, — сказал Вартан Минасян, руководитель центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского». — Продукты «Лаборатории Касперского» неоднократно получали награды за удобство использования, поэтому надеемся, что наш двадцатилетний опыт пригодится молодому поколению инноваторов».

Премия «Стартап года» учреждена в 2008 г. Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Ежегодно присуждается лучшим, по мнению бизнес-сообщества, стартапам за успехи в создании и развитии собственного инновационного бизнеса. Организатором Премии выступает Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ при поддержке крупнейших российских и международных компаний. Прием заявок на участие в премии открыт до 19 февраля.