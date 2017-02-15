Контрольно-кассовая техника «Пилота» включена в реестр ФНС России

Группа компаний «Пилот» объявила о включении моделей POSprint FP510-Ф и POSprint FP410-Ф собственного производства в Реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Таким образом оба устройства полностью соответствуют требованиям новой редакции ФЗ-54, сообщили CNews в «Пилоте». Соответствующие приказы от 14 февраля 2017 г. № ЕД-7-20/183@ и № ЕД-7-20/183@ размещены на сайте ФНС РФ.

POSprint FP510-Ф и POSprint FP410-Ф прошли две экспертизы на соответствие ФЗ-54. В частности, была проведена оценка влияния моделей ККТ на выполнение установленных требований к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных. В то же время, проверено соответствие моделей контрольно-кассовой техники требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

«ФЗ-54 вносит серьезные изменения в работу ритейлеров. И интеграторы, предоставляющие им услуги, должны быть полностью уверены в соответствии законодательству своего оборудования и ПО», — подчеркнул Вадим Бондаренко, заместитель генерального директора группы компаний «Пилот».

Будучи производителем ККТ POSprint FP410-Ф и POSprint FP510-Ф, «Пилот» подготовил комплекты модернизации оборудования для ритейла. Компания обеспечивает обновление для кассового решения «Профи-Т» под требования текущего законодательства.

«Естественно, мы не забыли и про сервисные услуги, связанные с ФЗ-54. Ведь это наиболее актуальное требование, предъявляемое к нам со стороны крупных сетевых ритейлеров. “Пилот” способен обеспечить сервисное сопровождение заказчика, включающее пакет услуг по мониторингу работоспособности контрольно-кассовой техники», — добавил Вадим Бондаренко.

В планах ГК «Пилот» в ближайшее время — расширить модельный ряд ККТ, включив в него новые разработки.