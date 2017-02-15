GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group.

Проект RealVU был создан в партнерстве с бенгальским многоотраслевым конгломератом Beximco. Холдинг GS Group выступил инвестором и обеспечил поставку и интеграцию собственных программно-аппаратных решений. Технологические разработки холдинга остаются в основе RealVU и после продажи холдингом доли проекта.

Национальная DTH-платформа RealVU, обеспечившая качественное цифровое вещание на всей территории Бангладеш, была запущена в апреле 2016 г. Оператор предлагает 112 телеканалов в SD- и HD-качестве, среди них — международные каналы на английском языке, популярный в стране индийский ТВ-контент и каналы с местным контентом, произведенные в Бангладеш. Цифровые ТВ-приставки разработки GS Group отвечают потребностям современных телезрителей: пользователям доступны смарт-функции PVR (запись трансляции) и TimeShift (отложенный просмотр), а также электронный программный телегид (EPG).

«Для GS Group создание проекта RealVU, первого платного спутникового ТВ-оператора в Бангладеш, стало уникальным опытом. Мы впервые предложили доступ к цифровому телевидению жителям страны с населением более 165 млн человек, где ранее было доступно только эфирное и цифровое кабельное ТВ низкого качества. Холдинг выступил инвестором, поставщиком и интегратором собственных технологических решений. RealVU стал вторым международным телевещательным проектом национального уровня, в котором используются наши разработки», — рассказал директор по внешним связям департамента зарубежных вещательных проектов GS Group Сергей Долгопольский.

RealVU — стал вторым зарубежным вещательным проектом, запущенным при непосредственном участии GS Group. С 2012 по 2016 гг. холдинг реализовал проект по созданию национальной платформы цифрового эфирного телевидения One TV в Королевстве Камбоджа.