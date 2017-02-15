Алексей Ноздрин возглавил ТТК в Западной Сибири

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о назначении Алексея Ноздрина на должность директора макрорегиона Западная Сибирь компании. Он будет отвечать за развитие бизнеса оператора на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, сообщили CNews в «Транстелекоме».

На должности директора Алексей Ноздрин будет решать задачи по увеличению проникновения услуг широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и телефонии, запуску и продвижению новых услуг розничного сегмента, повышению качества предоставляемого сервиса и обслуживания абонентов, а также развитию продуктов для операторов связи, клиентов государственного и корпоративного сектора.

«Перед нами здесь стоят амбициозные задачи по дальнейшему завоеванию рынка. Алексей хорошо знаком с особенностями телекоммуникационного рынка Сибири, и, я уверен, его опыт поможет компании продолжить успешное развитие в этом регионе», — прокомментировал назначение президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.