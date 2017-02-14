Выручка NCR в четвертом квартале 2016 г. выросла на 7%

Корпорация NCR, разработчик омниканальных программных и аппаратных платежных решений, обнародовала финансовые результаты по итогам последних трех месяцев и всего финансового года, закончившегося 31 декабря 2016 г. Отчетная выручка за четвертый квартал выросла на 7% до $1,80 млрд и на 14% без учета изменения валютных курсов и выхода из капитала IPS, сообщили CNews в NCR. Влияние неблагоприятных валютных курсов оказалось на $25 млн выше, чем ожидалось.

Выручка от реализации ПО в четвертом квартале выросла на 9%, от продажи лицензий — на 21%, облачных сервисов — на 10%. Чистая годовая стоимость контрактов на облачные услуги за весь год, ведущий индикатор будущей выручки в данной области, выросла на 79% — с $39 млн до $70 млн, отметили в компании.

Разводненная прибыль на акцию по GAAP по результатам четвертого квартала выросла на 59% до $0,43 (с $0,27 годом ранее). Разводненная прибыль на акцию не по GAAP увеличилась на 30% без учета колебаний валютных курсов — до $1,07 (с $0,89 за тот же период предыдущего года). Влияние неблагоприятных валютных курсов оказалось на $0,07 выше, чем ожидалось.

Денежный поток от операционной деятельности по результатам года составил $894 млн, остаток свободных средств на счетах составил $628 млн против прогнозировавшихся $425-475 млн.

На 2017 г. запланирован выкуп акций на $300 млн; с начала года объем выкупа составил приблизительно $70 млн.

В NCR также объявили свой прогноз на 2017 г. Так, рост отчетной выручки ожидается на уровне от 1% до 3% и от 5% до 7% без учета изменения валютных курсов и выхода из капитала IPS, рост разводненной прибыли на акцию — на уровне от 42% до 49% по GAAP и от 9% до 12% не по GAAP (без учета колебаний валютных курсов). При этом коэффициент конверсии свободных денежных средств прогнозируется в диапазоне от 95% до 100%.

«В четвертом квартале бизнес продолжил динамично развиваться, что позволило успешно закончить год и превысить прогнозы по выручке, доходу и остатку свободных средств, — заявил председатель и генеральный директор NCR Билл Нути. — Мы рады тому, какими высокими темпами росла выручка по всем направлениям бизнеса, но в особенности это касается ПО, где оборот от продаж облачных сервисов и лицензионного ПО продолжил увеличиваться с впечатляющей скоростью. Продажи оборудования также вновь показали очень хорошие результаты благодаря стабильному спросу на устройства самообслуживания и банкоматы, дающие возможность реализовывать решения в области трансформации платежных каналов».

Как он добавил, «мы вступаем в 2017 год, продолжая фокусировать внимание на высоком уровне качества предлагаемых продуктов, обеспечивающих развитие бизнеса наших клиентов, укреплении своих позиций в области омниканальных технологий благодаря активному инвестированию в инновационные решения. Кроме того, уверенность в способности бизнеса генерировать свободные средства позволила нам объявить о намерении выкупить в 2017 году акции компании на $300 миллионов».