В России создана криптографическая защита аэронавигационной инфраструктуры

Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (НПП ЦРТС) объявило о возможностях реализации криптографических схем обеспечения целостности и имитозащиты информации, передаваемой по каналам 1090ES, включая режим S, на основе действующих нормативных документов и отечественных криптоалгоритмов. О том, как нейтрализовать киберугрозы для аэронавигационной инфраструктуры, эксперты компании расскажут на конференции ГосНИИ ГА «Авиационная кибербезопасность», которая пройдет в Москве 15-16 февраля.

«Существующая нормативная база по защите информационной инфраструктуры не в полной мере отражает модель функционирования системы «связь-навигация- наблюдение (CNS), являющуюся по сути совокупностью целого ряда систем различного назначения. Основываясь на изученных нами возможностях, мы предлагаем разработать отраслевую модель угроз, учитывающую необходимость открытого взаимодействия с воздушным судном иностранного производства, а также типовые требования по информационной безопасности к системам, функционирующим в интересах УВД», - сказал Сергей Быбин, заместитель директора центра разработок НПП ЦРТС.

По его словам, необходимость создания типовых рекомендаций по защите информации при осуществлении межсистемного информационного обмена назрела уже давно: «На сегодняшний день информационная защищенность полетов гражданской авиации – ахиллесова пята для отрасли. Достаточно вспомнить инцидент в Мельбурне в конце прошлого года, когда радиохулиган прервал посадку самолета, прикинувшись авиадиспетчером. Де-факто, авиация не защищена от помех и несанкционированных вмешательств в коммуникацию «пилот-диспетчерская служба». Ситуация в системах наблюдения и навигации также оставляет желать лучшего. Существующие технологии CNS не способны самостоятельно обеспечить имитостойкость при внешних воздействиях. В данное время проверка на ложную информацию проводится на уровне фразеологии, от этого высока ответственность авиадиспетчера, который по речи собеседника должен уметь вычислять злоумышленника. При внедрении спецсредств сократится нагрузка на диспетчера и существенно возрастет защищенность полетов, а вместе с ней и безопасность воздушного движения».

НПП «Цифровые радиотехнические системы» - эксперт в области технологий мультилатерации, автоматического зависимого наблюдения и радиолокации для управления воздушным движением. Оборудованием компании оснащаются аэропорты всех типов на территории стран СНГ и дальнего зарубежья. Инженеры НПП имеют большой научно-производственный опыт, состоят в самых престижных международных профессиональных сообществах и выступают в роли авторитетных спикеров на различных отраслевых площадках.