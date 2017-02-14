Решение Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой по протоколу HART

Honeywell объявила о том, что ее решение Field Device Manager (FDM) корпорации стало первой официально зарегистрированной хост-системой, работающей по популярному индустриальному протоколу HART (Highway Addressable Remote Transducer – дистанционно управляемый измерительный преобразователь, адресуемый через магистраль) компании FieldComm Group. Как рассказали CNews в компании, FDM, соответствующий HART, обеспечивает интеграцию продукции различных вендоров в единую систему управления, позволяющую удалённо настраивать и эксплуатировать на промышленных предприятиях «умные» полевые приборы. Это, в свою очередь, упрощает их обслуживание, экономит время и средства, а также позволяет избегать множества ошибок.

FieldComm Group является одной из немногих организаций в сфере промышленной автоматизации, которая имеет программу регистрации решений, предусматривающую обязательное тестирование важнейших элементов её технологий. Сюда входят системы Field Device Integration и Foundation Fieldbus, хост-системы по протоколу HART, полевые приборы и компоненты физического уровня, такие как источники питания, кабели и ответвители.

Директор подразделения FieldComm Group по технологиям HART Уолли Пратт (Wally Pratt) назвал первую в истории регистрацию хост-системы «важной вехой» в продолжающемся прогрессе HART-технологий: «Взаимная совместимость продолжает быть одним из главных направлений в промышленной автоматизации и постоянно является частью нашей деятельности. Наличие систем и оборудования, работающих по протоколу связи HART, обеспечит дальнейший рост количества решений по автоматизации, основывающихся на данной технологии».

Пратт также особо подчеркнул значение продукта корпорации Honeywell: «Регистрация хост-системы – важный шаг вперёд в развитии HART-технологий в перерабатывающих отраслях промышленности. Мы ожидаем, что Honeywell FDM подтолкнёт других крупных поставщиков оборудования промышленной автоматизации к тестированию и регистрации своих хост-систем».

Менеджер по маркетингу подразделения «Промышленная автоматизация» (Honeywell Process Solutions) Майк Кушинг (Mike Cushing) отметил: «В Honeywell рады успешному завершению первой в отрасли регистрации хост-системы на основе технологии HART. Мы намерены поддерживать FieldComm Group и продвигать её технологии, демонстрируя соответствие нашей продукции самым последним спецификациям HART. Теперь конечный пользователь сможет приобрести любую зарегистрированную HART-продукцию у любого продавца, точно зная при этом, что она будет полностью совместима с уже принятыми HART-системами, независимо от поставщика».

Одним из успешных примеров функционирования Field Device Manager на промышленном объекте является предприятие по нефтепереработке Scotford Upgrader (провинция Альберта, Канада) компании Shell, которое в 2011 году выиграло награду HART Plant of the Year. Первоначально Shell поставила перед заводом цель по переработке в 100 000 баррелей нефти в день, для чего его персоналу требовалось быстрое и эффективное оборудование для минимизации ошибок. Для этих целей были выбраны приборы, действующие по принципу «установи и работай» (plug-and-play), на основе технологии HART, к преимуществам которых относятся простая предварительная настройка и тестирование. В итоге, несмотря на наличие оборудования от 26 различных вендоров, персоналу завода не приходится тратить много сил на тестирование и достижение его взаимосовместимости, и все виды измерительных приборов от всех поставщиков на заводе отвечают единым стандартам протокола HART.

FDM от Honeywell представляет собой централизованную систему управления для удалённой настройки и эксплуатации на промышленных предприятиях «умных» полевых приборов, работающих на базе протоколов HART, PROFIBUS и Foundation Fieldbus. Он разработан для упрощения обслуживания оборудования, экономии времени, устранения ошибок и достижения гибкости и масштабируемости системы, что обеспечивает возможность комплексной настройки оборудования на «умных» заводах.

Регистрация хост-систем является выгодной как для поставщиков решений по автоматизации, так и для конечных пользователей, ведь она обеспечивает высокий уровень соответствия в мультивендорной среде, а также надёжную взаимную совместимость и интеграцию между хостами и устройствами различных производителей. Данная процедура также создаёт дополнительную уверенность в том, что хосты должным образом задействуют особенности протокола HART и смогут функционировать без открытой архитектуры управления. Будучи её важнейшим элементом на системном уровне, в прошлом хосты служили особенным поводом для беспокойства в этом вопросе.

В случае, если поставщики приборов промышленной автоматизации успешно проходят тестирование и их HART-решения соответствуют стандартизированным тест-кейсам по всем хостам, они получают официальную отметку «HART Registered». Хосты могут включать в себя инструменты настройки, записывающие устройства, панели визуализации сигналов тревоги, человеко-машинный интерфейс или системы с набором нескольких различных функций.