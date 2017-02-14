Oracle начинает строить публичные облака внутри частных

Oracle готовится запустить первые российские проекты Oracle Cloud Machine – облачной услуги, благодаря которой снимается ряд регуляторных ограничений, не позволявших бизнесу использовать публичные облака. Об этом вице-президент по технологическому консалтингу Oracle в России Павел Захаров сообщил на конференции «Рынок облаков в России», проведенной CNews Conferences и CNews Analytics.

Облачный сервис Oracle Cloud Machine позволяет клиентам разместить свои данные на облачной платформе вендора внутри собственного ЦОДа. По сути, это сервисы «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), благодаря которым заказчики могут «прописать» публичное облако Oracle в своих ЦОДах на территории нашей страны — посредством аренды программно-аппаратных комплексов. Такое вынесение части операторского облака внутрь периметра заказчика позволяет соответствовать требованиям законодательства, в частности, относительно персональных данных граждан, коммерческой тайны и секретной информации.

По словам Павла Захарова, «в нашей стране есть огромный интерес и первые заказчики этой услуги», поскольку Oracle Cloud Machine дает возможность открыть свой ЦОД с Oracle.

Павел Захаров анонсировал первые проекты Oracle Cloud Machine в России

Суть Oracle Cloud Machine

В момент старта российских продаж Oracle Cloud Machine в компании объясняли, что раньше у ее клиентов было два варианта: покупка лицензии на программные продукты с развертыванием их на собственных мощностях и подписка на сервис в публичном облаке, управляемом Oracle. Теперь к ним добавился третий вариант – перенос части публичного облака Oracle в ЦОД заказчика. При этом облачные сервисы будут работать на серверных мощностях Oracle, арендованных и установленных в ЦОДе заказчика. Важно отметить, что обеспечиваются та же фукциональность и тот же порядок оплаты по подписке, что и публичном облаке Oracle. В результате клиент сможет разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой собственного межсетевого экрана (файрвола). Это дает заказчикам возможность совместить преимущества публичного облака с требованиями безопасности и законодательства.

В Oracle указывают на то, что предлагаемое решение не только обеспечит сохранение контроля заказчиков над данными, но и минимизацию задержек в сети — например, за счет размещения данных ближе к пользователям или при построении конфигурации «active-active» с резервированием узлов и синхронной репликацией.

«При этом, поскольку в ЦОДе и в облаке Oracle используется одно и то же программное и аппаратное обеспечение, приложения и данные можно переносить между ними, по сути, со скоростью их миграции», — отмечают в компании.

