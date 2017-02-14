МТС назначила директора департамента по работе с корпоративными клиентами в Ростовской области

МТС объявила о назначении Ирины Колесниковой на должность директора департамента по работе с корпоративными клиентами филиала в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, Ирина Колесникова будет осуществлять общее руководство блоком по работе с бизнес-абонентами компании МТС в Ростовской области и отвечать за реализацию стратегии компании на корпоративном рынке региона.

Приоритетными направлениями деятельности Ирина Колесниковой станет расширение абонентской базы оператора, вывод на региональный рынок новых продуктов компании, а также усовершенствование обслуживания корпоративных клиентов.

«МТС в Ростовской области занимает уверенные позиции и является одним из лидеров корпоративного рынка региона. Бизнес-абоненты компании в регионе проявляют высокий интерес в телеком-услугам, в том числе на основе мобильного интернета, являются активными потребителями инновационных продуктов компании. Мы стремимся обеспечивать соответствующий их ожиданиям уровень телекоммуникационных сервисов. Уверен, что колоссальный опыт на B2B-рынке, которым обладает Ирина, позволит нам продолжить эффективно развивать бизнес в Ростовской области», — сказал директор ростовского филиала компании Денис Лысов.

Должность руководителя департамента по работе в корпоративными клиентами является новой позицией в ростовском филиале компании, введенной после реорганизации МТС в 2016 г.

Ирина Колесникова окончила в 1993 году Ростовский государственный университет по специальности «Прикладная математика и программирование», в 1996 году – Мюррейский государственный университет (США) по специальности «Экономика, бизнес и финансы», а в 2001 году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент».

В телекоммуникационной отрасли Ирина Колесникова работает с 1995 года, пройдя путь от ассистента генерального директора до директора службы сервисного обслуживания в «Донтелекоме». После перехода «Донтелекома» под бренд МТС в 2004 году Ирина возглавила розничную сеть компании в Ростовской области. С 2010 года работала с корпоративными абонентами компании в регионе, возглавив направление по развитию бизнес-рынка.