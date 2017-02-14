«Эталон» запустила мобильное приложение для Android

Группа компаний «Эталон», представленная в Москве и Московской области брендом «Эталон-Инвест», объявила о запуске мобильного приложения для Android. Как рассказали CNews в компании, интуитивно понятный интерфейс позволяет выбрать желаемую квартиру в любом объекте компании.

Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и необходимая контактная информация – адреса и телефоны офисов продаж и региональных представительств компании. Также в приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное».

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам, - звонок по России бесплатный. При этом вся информация, необходимая для идентификации квартиры менеджером, будет выведена на экран мобильного устройства клиента прямо перед звонком.