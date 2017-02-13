«Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России

Компания «Защитаинфотранс», системный интегратор транспортной отрасли России, раскрыла подробности проекта по модернизации Координационного центра Министерства транспорта РФ. Об этом CNews сообщили в компании «Техносерв», которая выступила подрядчиком проекта.

Координационный центр (КЦ) призван предоставить аналитическую и информационную поддержку процессов управления транспортным комплексом, принятия решений не только при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, но и в условиях их наступления, ликвидации последствий, а также в повседневной деятельности.

«Обеспечение транспортной безопасности — это сложный, многоэтапный процесс, в реализацию которого вовлечены различные министерства, ведомства, субъекты транспортной инфраструктуры, а также технологические компании. Координационный центр является центральным звеном данного процесса. В его стенах осуществляется круглосуточная координация усилий по предотвращению и предоставлению помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте. Ценность центра, а, как следствие, важность его полномасштабного и корректного функционирования, стабильности связи со всеми системами и ведомствами сложно переоценить. К примеру, в связи с последней катастрофой над Черным морем Координационный центр Минтранса России был подключен к Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России для совместного взаимодействия между ведомствами во время поисковой операции», — рассказал Сергей Долмацких, заместитель директора дирекции по информационным технологиям «Защитаинфотранс».

КЦ Минтранса состоит из ряда подсистем, представляющих из себя комплекс программно-технических средств, обеспечивающих его работу: подсистема взаимодействия, защиты информации, видеоотображения и визуализации, видео-аудио- конференцсвязи и озвучивания. Ключевой из них является подсистема взаимодействия, обеспечивающая связь КЦ с информационными системами, такими как Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), Система сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры (СС ТМК), а также возможность сопряжения с иными информационными системами. В функции центра входит сбор информации, ее обработка и визуализация, проведение и документирование совещаний, хранение данных.

КЦ Минтранса функционирует в административном здании Министерства транспорта РФ (ул. Рождественка, д.1, стр.1) с начала 2014 г. Однако в 2015 г. назрела необходимость в реконструкции здания, возведенного еще в период доходного строительства конца XIX века. В связи с завершением обновления, перепланировки строения с перераспределением площадей возникла потребность в доработке Координационного центра под новые параметры помещения.

В рамках проекта «Защитаинфотранс» и «Техносерв» обеспечили полноценное функционирование всех подсистем КЦ Минтранса в новом зале центра. В помещении зала смонтированы средства аудио-видеоконференцсвязи на базе оборудования Polycom, конгресс-система производства Shure (DIS), видеостена из 16 ЖК-панелей NEC MultiSync, средства озвучивания и аудио-видеокоммутации Kramer. Управление видеоотображением реализовано с применением технологий Crestron. Созданы рабочие места для ответственных лиц КЦ Минтранса. Выполнены все необходимые работы по созданию инженерной и серверной инфраструктуры, а также системы хранения данных.

«Обеспечение функционирования Координационного центра Министерства транспорта — это сложная и ответственная задача. Тандем “Защитаинфотранс” и “Техносерв” зарекомендовал себя еще при первоначальном проектировании и создании центра до реконструкции здания. Таким образом, новый проект по модернизации Координационного центра стал органичным продолжением нашего плодотворного сотрудничества, — отметила Юлия Кржешовская, директор департамента по работе с федеральными органами исполнительной власти «Техносерв». — Всего за месяц мы выполнили полный цикл работ, включивший в себя размещение, монтаж, пуско-наладку оборудования и проведение проверочных испытаний».