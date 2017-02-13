В Азербайджане растет интерес к продуктам системы «1С:Предприятие»

1С при участии 1CAFA (1С Ассоциация Франчайзи Азербайджана) провела для пользователей и партнеров бизнес-конференцию «1С:Предприятие - эффективный инструмент автоматизации для компаний Азербайджана». В конференции приняли участие более 140 представителей руководящего состава и специалистов компаний Азербайджанской Республики.

Конференция 1С была призвана удовлетворить растущий интерес компаний Азербайджана к решениям для управления и учета системы «1С:Предприятие» - простота их внедрения и адаптации к быстро изменяющимся условиям, экономичность и другие конкурентные преимущества становятся все более значимыми для пользователей.

В выступлениях специалистов фирмы 1С и сотрудников компаний-партнеров, на примерах реальных внедрений в организациях, были освещены методики и технологии повышения эффективности управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых и материальных ресурсов, консолидации итоговых данных.

Решения CPM-класса (Corporate Performance Management) «1С:Управление холдингом 8» обладает функциональностью, направленной на повышение эффективности холдингов благодаря усилению контроля за процессами дочерних обществ и экономии на масштабах вследствие использования централизованных функций.

Флагманское решение 1С, продукт «1С:ERP Управление предприятием 2» для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.

Современная ECM-система предприятия «1С:Документооборот» позволяет организовать электронный документооборот в компании, наладить процессы, обеспечить контроль исполнения задач, регламентировать управленческую деятельность и повысить ее эффективность.

Решения «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет выстроить современную систему учета с высокой степенью детализации затрат в рамках единого информационного пространства в средних и крупных компаниях.

Решения «1С:Предприятие 8» специально выпущены для рынка Азербайджана: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Упраление компанией».

Об опыте своих проектов в Азербайджанской республике рассказали представители компаний-партнеров 1С: AKBIS, Marco Computer Technology, ICGROUP.AZ, Аларна, Best Soft.

В конференции приняли участие представители Министерства образования Азербайджанской Республики, Кавказского университета, холдинга Gilan Holding и Gilan Agricultural Group, страховых компаний Ateshgah İnsurance Company, Qala Həyat и İpək Yolu Sığorta ASC, банков Bank BTB ASC и Xalq Bank ASC, выставочной компании Iteca Caspian, компаний "Большой четверки" PricewaterhouseCoopers Central Asia & Caucasus B.V и Deloitte&Touche, строительной компании IDF, группа компаний OMG International и другие.