Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово»

Логистическая компания Traft обновила в интеллектуальной системе управления грузоперевозками Traft-OnLine рабочие области для мониторинга правильной погрузки и маркировки грузов и провела их «стресс-тест» в условиях реальной работы на складе. Для этого в период с 1 по 12 февраля компания организовала масштабные технические учения на складском комплексе «Шахово» в Подмосковье, сообщили CNews в Traft.

Для участия в тесте на территорию склада «Шахово» прибыло 30 машин Traft различной грузоподъемности. Каждый из водителей грузовиков получил срочный и незапланированный тестовый заказ через мобильное приложение Traft-OnLine на перевозку грузов — разных по весу, свойствам, упаковке, точкам назначения, от различных юридических и физических лиц. По сценарию «стресс-теста», разработанного в московском офисе компании, система Traft-OnLine должна была без сбоев обеспечить работу приложения при одновременной концентрации в одной картографической точке трех десятков заказов с различными параметрами по каждому из них.

Одним из ключевых аспектов проводимого тестирования, по словам исполнительного директора компании Traft Артура Мурадяна, стала синхронизация Traft-OnLine с работой шаховского склада и теми терминалами, к которым подавались машины по тестовым заказам. Большой поток незапланированных срочных заказов и машин на складе не должны были помешать отгрузкам других перевозчиков и клиентов и укладываться в установленные сроки. При этом тестирование решало сразу две задачи — для нужд как компании Traft, так и склада «Шахово».

Во-первых, была проведена проверка, как система распределит по периметру склада 30 грузовиков, не создавая неразберихи и затора на погрузочной площадке для сотрудников склада и не провоцируя долгого простоя машин — при условии, что загружаться все фуры должны на 5 общих терминалах с интервалами не более 20 минут, а часть груза прибыла на погрузку с поврежденной упаковкой (сломанные паллеты, рваная пленка, сильно помятые коробки и пр.).

Во-вторых, эксперимент проверил квалификацию логистов и грузчиков самого склада «Шахово» и их готовность к обработке складских заказов в пиковые нагрузки. Учитывая большую площадь склада в 22 500 кв. метров, фактор слаженной и высокоэффективной работы сотрудников комплекса в условиях плотного потока заказов, грузов и транспорта на территории является ключевым для выполнения высоких стандартов клиентского обслуживания, подчеркнул представитель «Шахово».

По словам Артура Мурадяна, «система полностью справилась с имеющимися заданиями, не выходила из строя при наложении в системе 30 почти идентичных маршрутов картографических данных, грамотно обработала все тестовые заказы и по итогам испытаний получила оценку 9.3 из 10 возможных баллов».

В представительстве комплекса «Шахово» по итогам тестирования подтвердили, что «водители Traft благодаря мобильному приложению вовремя нашли нужные погрузочные площадки, выстроились на загрузку в правильном порядке, завершили загрузку строго в отведенное время и отправились в точки назначения, не создавая пробки у КПП и не мешая другим фурам и заказам».