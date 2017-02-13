Stulz совместно с TSI создала моноблочный мини-ЦОД Cyber MDC

Специалисты компаний Stulz и TSI в области кондиционирования воздуха завершили работу по созданию нового технического решения — моноблочного мини-ЦОДа Cyber MDC. Об этом CNews сообщили в компании HTS (Hosser Telecom Solutions), официальном дистрибьюторе прецизионных систем кондиционирования Stulz на территории РФ.

Моноблочный мини-ЦОД Cyber MDC представляет собой комплекс инженерной инфраструктуры для размещения и обеспечения работы информационно- вычислительных и телекоммуникационных систем. Данное решение ориентировано на филиалы крупных компаний и корпораций, малого и среднего бизнеса. Cyber MDC может быть сконфигурирован в соответствии с размерами и требованиями заказчика. Мини-ЦОД легко подключается к сети и совместим со всеми стандартными протоколами, используемыми в системах управления.

Оборудование с холодопроизводительностью, равной 4–20 кВт, оптимально подходит для кондиционирования воздуха в помещениях предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря ряду свойств нового продукта сокращается время на установку оборудования, при этом без потери качества. Системы являются мобильными, их компактность и небольшой вес позволяют без труда осуществлять транспортировку, отметили в HTS.

Техническое обслуживание также является простым для пользователя, так как доступ ко всем компонентам обеспечивается с лицевой части устройства.