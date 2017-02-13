«Сапсан» построил с помощью i-Sys СЭД и корпоративный портал

Группа компаний «Сапсан», работающая в сфере девелопмента, многоэтажного и загородного строительства, завершила проект внедрения системы электронного документооборота и запуска корпоративного портала. Об этом CNews сообщили в компании i-Sys.

ГК «Сапсан» обратилась к компании i-Sys для реализации проекта по запуску корпоративного портала и внедрению системы электронного документооборота, включая согласование договорных документов и некоторых заявок. Основной целью проекта была оптимизация процесса согласования документов, автоматизация работы с заявками, авансовыми отчетами и другими документами компании.

Руководство «Сапсана» приняло решение отталкиваться от тиражируемых продуктов: системы электронного документооборота DocTrix Docflow и корпоративного портала DocTrix Portal. Первый этап работ заключался в настройке оргструктуры путем интеграции с Active Directory, наполнении справочников и маршрутов, а также запуске тех процессов, которые соответствовали требованиям заказчика без дополнительных доработок.

В рамках второго этапа по требованию ГК «Сапсан» был проведен анализ и разработан дополнительный функционал в части работы с договорными документами, заявками на оплату и авансовыми отчетами, а также проведена интеграция с системой «1С».

«Работы по основному направлению завершены. Цели проекта достигнуты. Одним из достоинств внедренной системы является возможность ее настройки и развития без помощи разработчиков. Благодаря такому подходу затраты на поддержку системы сокращаются в 2 раза, простые доработки занимают не более нескольких часов, а самое главное — могут быть выполнены нашими специалистами», — подвел итоги проекта Сергей Калачев, директор по информационным технологиям ГК «Сапсан».