Разработка портфельной компании «Роснано» позволит сократить аварии на угольных шахтах

«Оптосенс» (портфельная компания «Роснано») объявила о начале серийных поставок инфракрасных датчиков углеводородов нового поколения MIPEX-04, которые, среди прочего, будут использоваться для обеспечения индивидуальной безопасности шахтеров. Как рассказали CNews в компании, разработка «Оптосенс» позволит эффективнее предупреждать аварии, что спасет немало человеческих жизней.

Энергопотребление инновационных датчиков в 1000 раз меньше чем у конкурирующих аналогов, а это значит, что приборы с их использованием могут работать без подзарядки более 2 лет, вместо нескольких часов. Среди покупателей MIPEX-04 — ведущие мировые игроки рынка промышленной безопасности такие как Honeywell Analytics, уже начавшие продажи индивидуальных газоанализаторов на их основе.

Созданное «Оптосенс» новое поколение датчиков потребляют менее 100 микроватт электроэнергии, что открывает огромные перспективы для разработки современнейших приборов и решений для обнаружения и измерения концентраций взрывоопасных газов, в том числе создание с нуля нового рынка портативных газоанализаторов-клипов.

Уникальные характеристики новых датчиков стали возможными благодаря использованию полупроводниковых поликристаллических наноразмерных слоев при серийном производстве ключевых элементов датчика — светодиодных источников излучения и фотогальванических приемников. Именно наличие датчика MIPEX-04 позволило впервые в мировой практике добиться столь выдающихся показателей времени работы конечного прибора, не требующего обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Компания «Оптосенс» специализируется на производстве инфракрасных оптических датчиков для определения концентрации взрывоопасных газов, в первую очередь — углеводородов. На данный момент около 100 мировых и российских производителей газоанализаторов являются заказчиками компании. При этом около 70% продукции фирмы реализуется в Америке и Европе.

Газоанализаторы на основе датчиков «Оптосенс» используются для обеспечения индивидуальной и промышленной безопасности в нефтегазовой и нефтехимической отрасли (при добыче, транспортировке и переработке нефти и газа), угольной промышленности (в шахтах), энергетике (на газовых электростанциях), телекоммуникациях (при обслуживании подземных кабельных сетей). Суммарный объем рынка газоанализаторов, по оценкам компании Frost & Sullivan, составляет около $2 млрд, c потенциалом роста до $3 млрд к 2018 г.