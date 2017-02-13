Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты

Для московских клиентов «Почты России» теперь доступна оплата банковской картой прямо курьеру. Данная возможность появилась благодаря сервису мобильного эквайринга 2can&ibox, принадлежащего компании «Смартфин». Мобильные устройства для приема банковских карт уже получили все курьеры Московского региона, которые работают на 180 маршрутных направлениях. Также запланирована поставка mPOS-терминалов в другие регионы, позволяющая покрыть еще более 1400 направлений доставки по России, сообщили CNews в 2can&ibox.

Мобильные терминалы оплаты 2can&ibox подключаются к обычному смартфону или планшету курьера через аудиоразъем. С помощью них курьер может принимать безналичную оплату за доставку получателю регистрируемого почтового отправления в любой точке, даже в чистом поле, при условии наличия мобильной связи.

Специально для «Почты России» компания «Смартфин» доработала программное обеспечение своего продукта. Приложение по приему безналичных платежей 2can&ibox интегрировано с курьерским приложением «Почты России». Поэтому, чтобы принять оплату, курьеру не нужно дополнительно открывать на смартфоне или планшете никаких приложений, достаточно зарегистрировать операцию в одном курьерском приложении. Терминальный и фискальный чеки печатаются на фискальном принтере, который подключается к смартфону по Bluetooth.

«Возможность оплаты банковской картой — это неоспоримое удобство и выгода для потребителей услуг и товаров. Поэтому компании, которые занимаются доставкой, все чаще используют наши мобильные терминалы, — заявил генеральный директор «Смартфин» (бренды 2can и ibox) Дмитрий Богдашев. — Это одна из причин роста рынка мобильного эквайринга в России».