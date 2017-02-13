D-Link представила PowerLine-адаптер DHP-P700AV со скоростью соединения до 2000 Мбит/с

D-Link анонсировала выход PowerLine-адаптера нового поколения DHP-P700AV со скоростью соединения до 2000 Мбит/с. Как рассказали CNews в компании, устройство превращает любую электрическую розетку в точку подключения к сети и предоставляет пользователю полную свободу в размещении сетевого оборудования в офисе, квартире или коттедже.

Высокая скорость соединения позволяет использовать новинку в домашних мультимедийных сетях, в которых трансляция потокового видео в UltraHD-качестве, онлайн-игры, видеосервисы работают одновременно с передачей данных большого количества ресурсоемких и критичных к задержкам приложений.

Новый адаптер поддерживает современные технологии высокоскоростной передачи данных по электропроводке – HomePlug AV2, MIMO и Beamforming, позволяя существенно увеличить стабильность PowerLine-соединения и скорость передачи данных на расстояниях до 300 м. В отличие от предыдущих устройств на основе технологии SISO, адаптер DHP-P700AV может задействовать все три провода домашней электросети и организовать одновременную передачу данных по любым двум парам. Также новые технологии позволяют минимизировать возможные проблемы передачи данных в помещениях со старой электропроводкой.

DHP-P700AV оснащен гигабитным Ethernet-портом, соответствующим скоростным возможностям стандарта HomePlug AV2, и встроенной розеткой, рассчитанной на ток до 16 А, которую можно использовать для подключения домашних электрических приборов. Встроенный фильтр минимизирует влияние фоновых помех на качество сетевого соединения и скорость передачи данных.

Установка адаптеров DHP-P700AV выполняется по принципу «подключи и работай» (Plug-and-Play), занимая не больше нескольких минут: достаточно просто подключить адаптеры к электрическим розеткам, соединить их Ethernet-кабелями с маршрутизатором и подключаемым устройством и простым нажатием кнопки Simple Connect установить надежное PowerLine-соединение. Удобная индикация на корпусе помогает выбрать розетку, обеспечивающую наилучшее качество соединения.

Новый PowerLine-адаптер DHP-P700AV доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена новинки составляет порядка $67.