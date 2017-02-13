Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений

Компания Dell представила новые мобильные компьютеры и мониторы, разработанные для учащихся и преподавателей — ноутбук-трансформер Latitude 11 (3189), ноутбуки Latitude 11 (3180) и Latitude 13 (3380), а также интерактивные мониторы Dell C5518Q и C8618QT. Как рассказали CNews в Dell, представленные мобильные ПК работают под управлением ОС Windows, сконструированы для поддержки различных опций, так как во многих учебных заведениях применяются гибридные технологии, и рассчитаны на полный учебный день — батарея обеспечивает длительную автономную работу. Системы оснащены энергоэффективными процессорами Intel 6-го и 7-го поколений.

«Технологии, используемые в процессе обучения, постоянно развиваются, и современная среда обучения должна быть ориентирована на учащихся, чтобы они могли выбирать лучшее для оптимальной работы — как в классе / аудитории, так и за их пределами, — рассказал Джон Филлипс (Jon Phillips), управляющий директор Dell EMC по стратегии в сфере образования. — С выпуском новых устройств для учебных заведений мы хотим предоставить преподавателям и учащимся инструменты, необходимые им для того, чтобы больше узнавать, создавать и работать в коллективе, где бы они ни оказались».

Ноутбук-трансформер

Новый ноутбук-трансформер Latitude 11 (3189) разворачивается на 360 градусов и работает в режиме раскладушки, книжки и планшета. Покрытия Corning Concore Glass и Gorilla Glass NBT защищают сенсорный экран от царапин. Устройство оснащается процессорами Intel Celeron и Pentium 7-го поколения.

Система предлагается с цифровым пером Dell Productivity Active Pen (PN557W), которое помогает делать заметки и рисовать диаграммы на экране устройства так же легко, как ручкой на бумаге.

Latitude 11 (3180)

Доступный по стоимости 11-дюймовый ноутбук выполнен в новом дизайне, благодаря чему размер устройства уменьшился — это позволяет легко переносить устройство в классе или аудитории. Ноутбук оснащен эргономичной клавиатурой для естественной работы, а заряда батареи хватает на весь день, утверждают в Dell. Полностью герметичная клавиатура и основание клавиш защищены от пролива жидкости, а клавиши вдвое прочнее, чем в предшествующих моделях.

Для поддержки совместной работы Latitude 11 (3180) также оснащен разворачиваемым на 180 градусов дисплеем с прочными петлями, что позволяет школьникам/студентам и преподавателям собраться вокруг одного устройства и просматривать материал вместе. Система оснащается процессорами Intel Celeron или Pentium 7-го поколения.

Latitude 13 (3380)

13-дюймовый ноутбук Latitude 13 (3380) имеет больший экран, быструю оперативную память и отличается высокой производительностью, так что учащиеся могут создавать и без проблем использовать новейшие приложения STEM. Конструкция ноутбука ориентирована на передовые учебные программы, методы доставки контента и различные сценарии использования в процессе обучения.

Батарея обеспечивает автономную работу в течение целого дня. Опциональный модуль для широкополосного мобильного интернета обеспечит доступ в интернет там, где нет сети Wi-Fi. Ноутбук Latitude 13 оснащен процессорами Intel Celeron, Pentium и процессорами до Core i5 6-го и 7-го поколения.

Прочность устройств

Для прочности и долгой эксплуатации все три ноутбука разработаны в соответствии с американским стандартом MIL-STD 810G. Все модели защищены от пролива жидкости, а металлическая скоба делает порт питания более устойчивым к механическим воздействиям.

Интерактивные 4K-мониторы

Dell представила новые сенсорные мониторы с разрешением 4K: 55-дюймовый монитор C5518QT и 86-дюймовый монитор C8618QT. Они оснащены панелью, распознающей одновременное касание в 20-ти точках. Их можно использовать в учебных аудиториях и в комнатах для совещаний. Новая сенсорная технология InGlass позволяет естественным образом писать на экране: устройства поставляются в комплекте с двумя стилусами и имеют антибликовое и устойчивое к загрязнению покрытие. Оба монитора поддерживают разрешение 4K UHD и используют технологии, повышающие четкость текста и качество изображения.

Как считают в Dell, благодаря легкому подключению и управлению эти мониторы будут полезны также и преподавателям: они снабжены несколькими портами для простого подключения и дополнительной опцией связи через беспроводной модуль Dell Wireless Module.

Конструкция мониторов C5518QT и C8618QT позволяет подключить к ним настольный ПК Dell OptiPlex в микро-форм-факторе — он подключается к задней панели монитора и не требует отдельного шнура питания.

Сроки выпуска

Новые ноутбуки Dell появятся в продаже через официальных партнеров компании с 16 февраля. Новые мониторы будут доступны к заказу через официальных партнеров с середины мая текущего года.