«БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»

Компания «БПЦ Процессинг», полнофункциональный процессинговый центр в составе группы компаний БПЦ, объявила о возможности эмиссии платежных карт национальной платежной системы «Мир» на базе внешнего процессингового центра. Одним из первых банков, реализовавших данную возможность, стал АКБ Росевробанк. В рамках сотрудничества с процессинговым центром банк ранее приступил к осуществлению наземного и интернет-эквайринга карт «Мир», сообщили CNews в «БПЦ Процессинге».

«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам оформить карту национальной платежной системы “Мир”. Наш банк заинтересован в качественных услугах, удобных нашим клиентам, а также в быстром запуске новых продуктов, поэтому мы сотрудничаем с “БПЦ Процессинг”, который помогает нам в решении наших задач», — заявил Сергей Варганов, директор Департамента платежных карт Росевробанка.

«“БПЦ Процессинг” — это, прежде всего, доступ к передовым технологиям и сервисам для развития собственного платежного бизнеса при минимальных инвестициях и операционных расходах. Мы являемся частью группы компаний БПЦ, мы можем предложить уже зарекомендовавшие себя в 60 странах мира технологии и сервисы, опыт более 170 клиентов, — заявил Василий Григорьев, генеральный директор «БПЦ Процессинга». — Мы располагаем всем необходимым для эмиссии и эквайринга карт платежной системы “Мир” и готовы помочь банкам, заинтересованным в интеграции с НСПК, в реализации их планов».

По словам представителей процессингового центра, «БПЦ Процессинг» предоставляет услуги процессинга на базе аутсорс-модели, позволяя финансовым организациям полностью контролировать свой платежный бизнес, подключать современные сервисы и продукты при минимальных инвестициях. В дополнении к классической модели внешнего процессинга пластиковых карт компания предлагает возможности в области управления рисками, предотвращения мошеннических операций, поддержки комплексных схем лояльности и партнерских программ, электронной коммерции, р2р-переводов, интеграции различных каналов доставки услуг и реализации комплексных систем самообслуживания.