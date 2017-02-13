«Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса

«Бинбанк» представил мобильное приложение «БИН Бизнес», разработанное специально для руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как рассказали CNews в банке, приложение позволяет клиентам получить доступ к своим счетам с мобильных устройств (смартфон, планшет), работающих на базе Android и iOS.

Прежде подобным приложением («МДМ Бизнес») могли пользоваться представители МСБ, которые обслуживались в «МДМ Банке» (объединен с «Бинбанком» 18 ноября 2016 г.). Теперь всем клиентам объединенного «Бинбанка» доступен мобильный банк для юридических лиц, при этом приложение «МДМ Бизнес» продолжает действовать для его пользователей.

С помощью приложения «БИН Бизнес» можно просматривать информацию по всем счетам, включая текущие остатки и обороты, а также формировать выписки, отслеживать статусы платежных поручений, созданных в интернет-банке, экспортировать реквизиты банковских счетов в текстовом или PDF-формате, получать информационные сообщения из банка, а также просматривать сообщения, отправленные в банк. Просмотр и контроль счетов разных организаций возможен без выхода из приложения.

Клиентам, подписавшим ранее договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) с Бинбанком, для подключения сервиса достаточно получить доступ к нему в интернет-банке и скачать приложение в App Store или Google Play. Если ДКБО не подписан, необходимо обратиться в офис банка. Услуга «БИН Бизнес» предоставляется бесплатно.