«Билайн» запустил 4G в Калуге

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калуге. Как рассказали CNews в компании, пользовательская скорость передачи данных в сети достигает 10 - 20 Мбит/с.

В зоне действия 4G находится практически вся городская территория. Особое внимание уделено качеству сети в районах торгово-развлекательных и бизнес-центров, где уровень потребления услуг мобильного интернета самый высокий. Благодаря новым технологиям клиенты могут пересылать и просматривать большие файлы, смотреть HD-фильмы с мобильных устройств, играть в онлайн-игры.

Игорь Сметанкин, технический директор московского региона «Вымпелкома» отметил: «Мы продолжаем развивать сеть, чтобы обеспечить как можно большее количество наших клиентов высокоскоростными услугами связи. Так, в конце прошлого года мы запустили сеть четвертого поколения в Рязани, Владимире, Иванове и Смоленске. А теперь высокоскоростной 4G интернет «Билайн» доступен и в Калуге».

Клиенты «Билайн» могут делиться впечатлениями от поездок в социальных сетях и наслаждаться отличным качеством связи. С быстрым 4G интернетом экскурсии на Каменный мост, в Гостиные ряды, Танеевский зал, Музей космонавтики, парк имени К.Э. Циолковского и другие исторические объекты стали еще интереснее и доступнее.

Настоящий безлимитный интернет доступен калужанам в тарифе #можноВСЁ для смартфона и планшета всего за 300 рублей в первый месяц.

Для жителей пригорода и малоэтажной застройки 4G интернет станет достойной альтернативой проводному. Оптимальным решением для частного дома будет 4G Wi-Fi-роутер «Билайн», который позволит раздавать интернет на свои устройства и устройства друзей. Приобрести 4G Wi-Fi-роутер можно в офисах обслуживания и продаж «Билайн».