Asus представила 34-дюймовый изогнутый монитор Designo Curve MX34VQ. Фото

Asus представила новый 34-дюймовый ультраширокоформатный монитор Designo Curve MX34VQ с разрешением QHD (3440x1440 пикселей). Как рассказали CNews в компании, в состав встроенной аудиосистемы SonicMaster входят высококачественные стереодинамики и технологии от компании Harmon Kardon. В подставке монитора имеется беспроводная зарядка для мобильных устройств, поддерживающая стандарт Qi.

Разрешение экрана Asus Designo Curve MX34VQ в 2,5 раза превышает разрешение монитора Full-HD, дает почти на 35% больше экранного пространства. Благодаря оптимальному радиусу кривизны (1800R) каждая точка экрана нового монитора находится на примерно одинаковом расстоянии от глаз пользователя, что обеспечивает эффект присутствия в компьютерных играх и при просмотре фильмов.

Благодаря широким углам обзора (178 градусов по горизонтали и по вертикали) изображение практически не претерпевает каких-либо искажений цветопередачи при изменении угла, под которым пользователь смотрит на экран.

В подставке монитора Asus Designo Curve MX34VQ имеется встроенный модуль беспроводной подзарядки для мобильных устройств стандарта Qi. Чтобы зарядить совместимое с данным стандартом устройство, необходимо просто положить его на подставку монитора. Встроенные светодиодные индикаторы всегда покажут, на какой стадии зарядки находится устройство.

Монитор Asus Designo Curve MX34VQ

Монитор Asus Designo Curve MX34VQ поддерживает комплекс защитных технологий Asus Eye Care, направленных на минимизацию неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз. Безупречная реализация этих технологий подтверждается сертификатом одного из наиболее уважаемых независимых институтов стандартизации и сертификации в мире — TÜV Rheinland. Технологии фильтрации синего света и подавления мерцания делают взаимодействие с компьютером более комфортным. В экранном меню ASUS Designo Curve MX34VQ можно выбрать один из четырех уровней фильтрации синего света, либо полностью ее отключить.

Монитор Asus Designo Curve MX34VQ

Asus Designo Curve MX34VQ выполнен на VA-матрице с антибликовым покрытием, размер видимой области составляет 797,22 x 333,72 мм. Цветовой охват монитора составляет 95% sRGB, максимальная яркость 300 нит, коэффициент контрастности 3000:1, время отклика 4 мс (GTG).

Монитор оснащен портом DisplayPort 1.2. 3 портами HDMI 2.0, выходом для наушников и встроенной аудио системой (2 x 8 Вт). Габариты новинки составляют 810,6 x 456,8 x 239,7 мм (вместе с подставкой), вес 8,4 кг.