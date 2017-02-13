Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечивают монитору высокую чёткость и детализацию изображения, а также прекрасную цветопередачу, сообщили CNews в MMD.

Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе, рассказал об особенностях новинки: «Это первый монитор из нового модельного ряда устройств для дома, в котором элегантный дизайн линейки Moda объединён с поддержкой технологии Ultra Wide Color. Большинство пользователей используют свои домашние компьютеры для работы и для развлечений, и наш новый 24-дюймовый монитор отлично справится и с тем, и с другим. Он хорошо вписывается в интерьер квартиры, прекрасно смотрится на рабочем столе и при этом обеспечивает высокое качество изображения с яркими и естественными цветами».

Новинка — одна из моделей дизайнерской линейки Moda. Монитор с подсветкой W-LED и с соотношением сторон 16:9 обладает яркостью 250 кд/м² и способен воспроизводить 16,7 млн цветов. Толщина монитора составляет всего 5,2 мм, при этом общий минимализм дизайна дополняет ультратонкая рамка в 2,5 мм с трёх сторон экрана. Эта особенность не только придаёт модели более стильный вид, но и помогает пользователям, которые любят развлечения, с лёгкостью собрать систему с несколькими мониторами или насладиться качественным изображением в фильмах и при просмотре фотографий, подчеркнули в компании.



245C7QJSB: отсутствие рамок с трёх сторон экрана помогает сосредоточиться на изображении

Технология Ultra Wide Color позволяет отображать на 24-дюймовом экране нового монитора больше оттенков и делает картинку ярче и сочнее. При этом технология работает не с программными улучшениями и фильтрами, а напрямую меняет настройки цветопередачи на аппаратном уровне, уточнили в MMD. Благодаря матрице IPS монитор также обладает широкими углами обзора в 178 градусов.



Толщина 245C7QJSB составляет всего 5,2 мм

С разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) изображение на экране выглядит чётко и детально, а высокий уровень контрастности дополняет расширенную цветовую гамму Ultra Wide Color. Технологии Flicker-Free (подстройка яркости изображения для устранения мерцания), SmartContrast и SmartImage (автоматическая подстройка изображения под контент на экране) работают вместе. Для скоростной передачи данных монитор использует интерфейсы HDMI и DisplayPort.



Новинку Philips отличает минимализм во всех деталях

Philips 245C7QJSB C-Line появится в продаже в феврале 2017 г. по рекомендованной производителем цене p14 239.