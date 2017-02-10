NetApp представила новый All-Flash-массив, улучшающий экономику ЦОД

Новый массив сократит затраты на обслуживание ЦОД



Компания NetApp представила новый корпоративный массив All-Flash FAS (AFF) A700s. Как сообщает разработчик, он является самым производительным в отрасли и гарантирует максимальную эффективность в соответствии с самыми строгими требованиями, которые предъявляются к обработке данных в сегодняшнем цифровом мире.

Массив поставляется в компактном корпусе и позволяет модернизировать ИТ-инфраструктуру для ресурсоемких корпоративных приложений, аналитики и интеграции с облачными средами. В NetApp отмечают, что флеш-технологии обеспечивают исключительную эффективность систем хранения данных, что позволяет радикально сократить затраты на обслуживание ЦОД, электроэнергию и охлаждение. Компания NetApp также анонсировала запуск программы All-Flash Guarantee, которая обещает снижение затрат на хранение данных до пяти раз в зависимости от рабочих нагрузок, что предоставляет клиентам обещанный уровень емкости и эффективности.

«Преобразование ИТ-инфраструктуры стало важнейшим вопросом как для огромных корпораций, так и для маленьких компаний. И цель такого преобразования — построение всех бизнес-процессов на основе данных, — говорит Саймон Робинсон (Simon Robinson), вице-президент по исследованиям компании 451 Research. — Новые решения AFF от NetApp гарантируют любой компании, независимо от ее размера, возможность использовать эффективные функции управления данными в любой среде. И на сегодняшний день решения AFF от NetApp помогают компаниям безболезненно пройти через самые радикальные изменения в сфере ИТ за всю историю».

Производительность и экономия электроэнергии



Стоит отметить, что AFF A700s входит в портфель решений AFF All-Flash A-Series, который также включает систему начального уровня A200, систему среднего уровня A300 и систему высшего уровня A700. В компании заявляют, что системы хранения данных A-Series обеспечивают самую высокомасштабируемую производительность в сочетании с лучшими в своем классе функциями управления и защиты данных, в том числе при их перемещении между традицонными дисками, Flash и облаком.

В основу нового решения положена инновационная кластерная архитектура NVMe, управляемая популярной операционной системой для хранения данных — NetApp ONTAP. Также массив поддерживает интеграцию твердотельных накопителей (SSD) объемом 15 Тбайт, а также технологии подключения 32Gb Fibre Channel и 40Gb Ethernet.

Согласно последним результатам теста Storage Performance Council SPC-1, в системах AFF A700s достигается скорость передачи данных на уровне 2 400 059,26 операции ввода-вывода в секунду при среднем времени отклика в 0,69 миллисекунды. Это самый быстрый из существующих сегодня корпоративных массивов All-Flash, который вошел в тройку лидеров по результатам теста производительности SPC-1.

В NetApp также отмечают, что компактный форм-фактор обеспечивает экономию электроэнергии почти в 11 раз, позволяет использовать в 19 раз меньше пространства и на 67% сократить затраты на обслуживание и поддержку. Все это должно помочь значительно уменьшить стоимость хранения и обслуживания. Более 600 000 операций ввода-вывода в секунду и емкость 1 Пбайт умещаются всего в четыре стоечных модуля.

Кроме того, новое открытое решение обеспечивает возможность подключения к общедоступным облачным ресурсам в рамках систем AWS, Azure, IBM Cloud и многих других, с сохранением максимального контроля и управления данными на собственных ресурсах и в облаке.

«Ответственные за принятие решений в масштабах предприятия всегда уверены, что технология All-Flash обеспечивает именно ту скорость передачи данных и скорость отклика, которая необходима, чтобы как можно быстрее эффективно использовать ценные данные,— говорит Джоэл Рейч (Joel Reich), исполнительный вице-президент по продуктам и операционной деятельности компании NetApp.— Новые массивы All-Flash AFF компании NetApp наглядно демонстрируют, как инновационные технологии NetApp помогают быстрее достичь результата и улучшить экономику ЦОД. Благодаря корпоративным системам хранения данных NetApp лидеры в сфере ИТ всегда уверены в максимальной производительности приложений в локальной и облачной среде и могут сосредоточиться на стратегических проектах, ориентированных на повышение удовлетворенности клиентов и развитие бизнеса».