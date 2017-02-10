Navitel и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему мониторинга

Navitel (ЦНТ) и ГЛОНАСС объявили о подписании соглашения о создании автоматизированной системы мониторинга объектов на базе Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Как рассказали CNews в компании, результатом сотрудничества станет самый крупномасштабный российский IT-проект в области мониторинга транспорта.

ГЛОНАСС ставит перед собой цель по созданию в России инновационной транспортной среды. Единая экосистема повысит безопасность дорожного движения, ускорит время реагирования экстренных служб и предоставит автомобилистам множество современных сервисов. Для успешной реализации этих задач ГЛОНАСС необходима эффективная автоматизированная система мониторинга транспорта.

«В ближайшие годы планируется оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» более 1 миллиона транспортных средств, – сказал директор проекта генеральный конструктор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» М. Е. Кораблев. – Телематическая платформа, которая будет обрабатывать данные по такому количеству объектов, должна справляться с высокой нагрузкой, не теряя в производительности. Чтобы выбрать систему мониторинга, способную выполнить поставленную задачу, был организован и проведен специальный конкурс».

Победу в конкурсе на создание автоматизированной системы мониторинга объектов на базе Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» одержала компания ЦНТ.

«В рамках конкурса мы протестировали несколько платформ, – рассказывает М.Е. Кораблев. – Одним из этапов открытого конкурса было предусмотрено нагрузочное тестирование предлагаемых к реализации технических решений. Система участника должна успешно выполнять поставленные задачи на ограниченных аппаратных ресурсах при нагрузке в эквиваленте 500.000 подключённых объектов контроля».

Навигационно-диспетчерская система «Навител Мониторинг» полностью соответствует требованиям, предъявленным ГЛОНАСС. Она отказоустойчива и способна работать с большим объемом данных. Эти характеристики особенно важны, поскольку количество подключаемых к системе транспортных средств с каждым годом будет только расти.

«Участие в столь масштабном государственном проекте – большая честь для нас, – отметил президент группы компаний Navitel А. В. Казаков. – Данный проект дает возможность принять непосредственное участие в создании инновационной интеллектуальной среды, которая объединит автомобилистов, службы экстренного реагирования, государственные структуры и страховые компании. Благодаря информационным облачным технологиям транспортная инфраструктура в нашей стране выйдет на совершенно новый уровень».